Aragonès saluda Sánchez a les portes de Palau de la Generalitat després de ser rebut per Trapero a la plaça

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebut aquest dimecres a les portes de Palau de la Generalitat, ja a l'interior, a el president de Govern, Pedro Sánchez, per reiniciar la taula de diàleg amb què els seus respectius governs intentaran buscar una solució a l'anomenat conflicte català.





Prèviament, a l'arribar a la Plaça de Sant Jaume a la qual es troba la seu de la Generalitat, Sánchez ha estat rebut amb honors pel major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.





Pedro Sánchez i Pere Aragonès @ep





D'aquesta manera, Aragonès estava ja esperant-a l'interior de Palau, on s'han saludat amb el gest de la mà al pit, i han passat revista a la guàrdia de gala dels Mossos d'Esquadra al Pati dels Carruatges. Després d'això, han mantingut una breu xerrada durant uns minuts i han posat davant els fotògrafs. Segons ha pogut saber CatalunyaPress, els caps de protocol d'el partit socialista no han vist amb bons ulls que Aragonès no sortís a rebre a Pedro Sánchez fora de Palau.





El president de el Govern ha arribat a al Palau de la Generalitat a les 15.00 hores per reiniciar al costat de el president català la taula de diàleg que porta més d'un any en suspens, després del primer intent fallit que va haver d'impulsar aquest instrument al febrer de 2020.





La primera cita d'aquesta jornada és una reunió a soles entre tots dos, i posteriorment està previst que presideixin les respectives delegacions, encara que la seva intenció és participar en l'arrencada de la taula, informar de les conclusions de la reunió, i deixar després que segueixin treballant els equips, ja sense la seva presència.





Per part de Govern, a més de Sánchez, assisteixen a la taula el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, encarregat de coordinar els treballs; la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; la portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i el de Cultura, Miquel Iceta, mentre que la delegació catalana està formada per Aragonès i els consellers Laura Vilagrà i Roger Torrent, després que el president català deixés fora a Junts de la taula a l'rebutjar la seva proposta de noms.





El Govern va aquesta trobada amb optimisme, convençut que pot servir per avançar en la seva estratègia de "retrobament", i treu importància a l'enfrontament que protagonitzen els socis de Govern, que ha portat a Aragonés a treure a Junts de la taula de diàleg.





Per al Govern, la taula segueix tenint plena legitimitat, atès que en ella hi haurà el mateix president català i ERC, el partit amb el qual van idear aquest instrument a canvi del seu suport a la investidura de Sánchez al gener de 2020, i la aliança han reforçat des de llavors.





Tot i això, aquest segon intent d'impulsar la taula de diàleg no arriba en les millors condicions, ja que el Govern viu la seva major disputa interna des de la seva conformació al maig d'aquest any, després de la decisió d'Aragonés d'excloure Junts per l'obstinació de l' partit de Carles Puigdent de seure a taula a persones alienes a l'Executiu, entre ells, dos dels condemnats pel Procés que van ser després indultats.





SÁNCHEZ PARTICIPARÀ A L'EXECUTIVA DEL PSC





El president del Govern, Pedro Sánchez, també aprofitarà la seva visita a Barcelona per a assistir a una reunió amb el PSC.





Els socialistes catalans han convocat aquest dimecres, a les 18.30 hores, una reunió extraordinària de la Permanent de la seva Executiva A la seu del seu partit.