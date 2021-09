Fiscalia demana 3 anys de presó per autor de el vídeo viral de la Policia entrant en un pis al confinament a Palma

La Fiscalia demana una condemna de tres anys de presó per a l'autor de el vídeo viral de la Policia entrant en un pis a Palma durant el confinament, per presumptes delictes de desobediència i calúmnies. També sol·licita indemnitzacions en favor dels policies afectats per valor de 3.000 euros.





El Jutjat celebrarà a l'octubre una vista prèvia a el judici per intentar arribar a un acord entre les parts. Per la seva banda, el sindicat policial Jupol sol·licita per a l'acusat, un jove de 27 anys, tres anys de presó i una multa de 5.400 euros per presumptes delictes de desobediència, contra la intimitat, calúmnies i injúries.





POLICIA NACIONAL @EP





Els fets recollits en el polèmic vídeo van tenir lloc el 9 de maig de 2020, quan Mallorca era a la fase 0 de el pla de desescalada. Els agents es van presentar un domicili per la trucada d'una veïna que assegurava que s'estava celebrant una festa, amb diverses persones que no residien allà. Els agents i l'home denunciat van oferir versions contradictòries de com es va produir l'entrada al pis.





Els sindicats policials asseguren que una altra persona que es va identificar com a resident al pis havia autoritzat els agents a entrar. A l'habitatge hi havia el ara investigat, que va gravar el que passava amb el seu mòbil i va comminar als agents a marxar.





L'home va rebutjar identificar-se ni deixar de gravar perquè defensava que estava en el seu dret. Va argumentar que no tenien una ordre judicial, i negava que se'ls hagués donat permís per entrar, de manera que en el vídeo els acusa d'haver entrat "per la força". A les imatges, l'home diu que portats mesos vivint al pis, mentre que els policies mantenen que no és casa seva.





LA VERSIÓ DE FISCALIA





En el seu escrit, el fiscal defensa que l'acusat es trobava en un habitatge en la qual no residia "amb ple coneixement que estava trencant les restriccions establertes" en el Reial Decret de el primer Estat d'alarma --sobre el qual posteriorment s'ha pronunciat el Tribunal Constitucional, declarant inconstitucional part del text--.





La Fiscalia recull que l'acusat es trobava al pis celebrant la festa d'aniversari d'un amic, el habitant de l'habitatge, i que aquest va permetre als policies passar. Seguint amb la versió del fiscal, els agents van trobar amagat a l'acusat sota un llit, i li van demanar identificar-se, però ell es va negar i va començar a gravar amb el seu mòbil.





El fiscal afegeix que en dies posteriors l'acusat va compartir el vídeo, que va començar a circular en xarxes socials. També ressenya que el jove va concedir entrevistes a diversos mitjans de comunicació acusant els agents d'haver entrat al domicili sense autorització.





Per la seva banda, l'escrit de Jupol, que signa el despatx d'advocats Martín Casado, afegeix que durant l'incident l'acusat va manifestar ser advocat de manera "vacil·lant, xulesca i per a res col·laboradora".





També assenyalen que en el vídeo difós a xarxes socials "es podia veure perfectament la cara" dels agents, i que va suscitar "tota mena de debats i comentaris, molts d'ells calumniosos i injuriosos per als agents i el Cos Nacional de Policia".