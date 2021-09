Salut estudiarà el passaport covid-19 per accedir a bars o discoteques

@EP





Salut vol estudiar implantar el passaport covid-19 per accedir en determinats establiments, després de la sentència del Tribunal Suprem, que ha avalat demanar-lo per entrar en bars i discoteques a Galícia. Així ho ha apuntat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, tot i que no ha volgut entrar en detalls: "La sentència obre una porta que explorarem atentament. Tenim l'obligació de valorar totes les opcions i aquesta, també, però no tenim cap concreció".





Sobre l'estratègia de vacunació de la covid-19, Cabezas no ha avançat quan es començaran a tancar els primers punts massius i ha dit que estan estudiant com adequar els recursos al context actual, en què les cobertures són altes, però no prou, i s'ha alentit el ritme d'administració.





"És evident que la sentència del Suprem obre una mica aquest camp i l'explorarem atentament", ha afirmat Cabezas preguntada per l'aval del Superem del passaport covid-19 a Galícia i si aquesta decisió pot motivar Catalunya a prendre una decisió pròpia. Fins ara la secretària de Salut Pública havia demanat al govern espanyol que regulés la mesura i havia explicat que estaven estudiant a nivell estatal totes les possibilitats per augmentar la vacunació, inclosa aquesta.





Sobre la vacunació, Cabezas ha afirmat que ara cal "fes estratègies quirúrgiques" i "anar al lloc concret on hi ha una cobertura baixa", amb equips mòbils, per exemple. O els punts en nou campus universitaris que han obert, si bé aquí el ritme d'administració de vaccins "no és molt alt", ja que molts estudiants ja estan vacunats, ha observat en roda de premsa aquest dimecres.