Condemnen a Zurich a pagar una indemnització de 273.000 euros per la mort d'una pacient després d'una cirurgia bariàtrica

El Jutjat de primera instància número 30 de Barcelona ha estimat una demanda interposada contra Zurich --asseguradora de Servei Català de la Salut-- i ha fallat indemnitzar amb 273.083 euros als familiars d'una pacient morta després d'una cirurgia bariàtrica a l'Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona).





Segons la sentència, la família de la pacient va denunciar una "indeguda indicació de cirurgia bariàtrica", ja que consideraven que no patia cap comorbiditat major ni menor que pogués millorar amb aquesta cirurgia.





La pacient va ser intervinguda el 21 d'abril de 2016 a una operació que va ser programada per a una 'sleeve gastrectomy' però que va haver de canviar-se a un bypass gastrojejunal per un esquinç, i per la qual va ser donada d'alta cinc dies després.





Un mes després, la pacient va acudir a consulta externa i va referir dolor a la ferida quirúrgica, per la qual cosa es va procedir a una infiltració, i dos dies després va acudir a Urgències per dolor abdominal i es va ingressar en el Servei de Cirurgia General.





Al juliol la seva situació va empitjorar i se la va intervenir quirúrgicament mitjançant laparotomia, amb un bloqueig d'intestí prim i epiplón amb adherències fermes, a finals d'agost se li va practicar una fibrogastroscòpia, i el 12 d'octubre se li va realitzar una intervenció quirúrgica, més de 36 hores després de l'eclosió d'un estat de xoc i dos dies després va morir.





Segons el jutge, "no ha quedat degudament provada la idoneïtat o adequació de l'actuació mèdica desenvolupada", cirurgia bariàtrica laparoscòpica mitjançant 'sleeve gastrectomy' substituïda per bypass gàstric-jejunal, davant la situació que presentava la pacient.





El jutge assenyala que la pacient tenia 70 anys en el moment de la cirurgia bariàtrica, una edat que no constituïa un factor que afavorís la indicació d'aquesta intervenció, i que la documentació mèdica "no aporta dades contundents sobre la conveniència i idoneïtat de la cirurgia bariàtrica en aquesta pacient ".





En la sentència, el magistrat assenyala que la decisió de sotmetre a la intervenció "hauria vingut donada per una recomanació del personal mèdic, i no tant per una decisió conscient i meditada de la pacient adoptada després de conèixer tots els factors a tenir en consideració".





La sentència considera "òbvia l'existència d'un nexe causal" entre la indicació de cirurgia bariàtrica i el procés mèdic a què va haver d'enfrontar la pacient, fins que va morir.





L'Associació El Defensor del Pacient, que s'ha encarregat del cas, ha demanat al personal sanitari i centres hospitalaris que "compleixin escrupolosament" els protocols d'actuació mèdica i que dediquin el temps necessari per a informar completa i degudament als seus pacients.