Sánchez vol arribar a un pacte que inclogui tots els catalans "sense terminis, dialogant i escoltant-nos"

@EP





Després de dues hores de reunió, el president de Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que ha constatat amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que les posicions polítiques estan molt allunyades, però conscients que és un problema que no se solucionarà aviat i han coincidit a "treballar sense terminis". "Hem d'incloure a totes les societats que hi ha a Catalunya sense terminis, dialogant i escoltant-nos", ha afirmat Sánchez.





L'"obstacle" principal és l'exigència independentista d'autodeterminació i amnistia que Aragonès ha tornat a plantejar aquest dimecres. Així ho ha afirmat el cap de l'Executiu després de la reunió amb el president de la Generalitat, amb el qual ha coincidit, segons ha dit, que "la taula de diàleg és el millor per buscar solucions".





Sánchez ha destacat que el problema s'ha "larvat" en l'última dècada i per tant és millor treballar "sense pressa però sense pausa i sense data s". Pel que fa a l'aeroport del Prat, en la seva compareixença, Sánchez ha indicat que el projecte "s'aparca" perquè "no hi ha un consens social" perquè pugui avançar i arribar a bon llit.





El president de l'Executiu ha remarcat també que aquesta crisi va començar "fa 10 anys", de manera que "no es resoldrà demà". Així i els dos presidents tenen esperances en arribar a un acord i "obrir una nova etapa" en les relacions Espanya-Catalunya, respectant sempre l'ordre constitucional, ha subratllat Sánchez.







@Catalunyapress





Sánchez i Aragonès han estat els encarregats de fixar la metodologia i els continguts del diàleg en la seva trobada a soles que ha començat a les 15.00 hores. La compareixença s'ha produït després que tots dos presidents hagin saludat els seus respectius equips al Pati dels Tarongers de Palau de la Generalitat. Després, les delegacions han començat la seva reunió.





Per part de Govern, a més de Sánchez, assisteixen a la taula el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, encarregat de coordinar els treballs; la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; la portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i el de Cultura, Miquel Iceta, mentre que la delegació catalana està formada per Aragonès i els consellers Laura Vilagrà i Roger Torrent, després que el president català deixés fora a Junts de la taula en rebutjar la seva proposta de noms.