Tornen les negociacions dels ERTO: els hostalers demanen pròrroga "per evitar la destrucció de milers de llocs de treball"

G overn, sindicats i empresaris es reuniran demà, a partir de les 12.00 hores, per donar el tret de sortida a les negociacions per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) més enllà de l'30 de setembre, previsiblement fins a finals d'any .





La vicepresidenta segona de Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha garantit que els ERTO es mantindran per a aquells sectors que encara ho necessitin. "Que empreses i treballadors estiguin tranquils", va dir fa uns dies a l'ésser preguntada per l'extensió d'aquest instrument.





Yolanda Díaz, ministre de Treball @ep





CCOO, UGT, CEOE i Cepime coincideixen que els ERTO haurien prorrogar almenys fins a finals d'any. Actualment uns 260.000 treballadors estan emparats per ells, dels quals només una part es troben suspesos de feina a temps complet.





Està per veure si la nova extensió dels ERTO mantindrà les mateixes condicions que la regulació actual. En aquest sentit, la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, va assenyalar fa uns dies que caldrà buscar aquells paràmetres "que generin més ocupació".





Això implicarà, amb tota probabilitat, una revisió de les exoneracions a la Seguretat Social vinculades als ERTO.





Aquest instrument s'ha anat adaptant al llarg de la pandèmia pel que fa, per exemple, als sectors denominats 'ultraprotegits' i a les exempcions de cotitzacions de les que poden beneficiar les empreses.





Aquestes exoneracions solen ser un dels cavalls de batalla de les negociacions per prorrogar els ERTO, ja que el Govern vol un model que primi la reincorporació de treballadors en ERTO a través de bonificacions de quotes superiors a les que reben les empreses pels treballadors que segueixen al ERTO. En canvi, sindicats i empresaris entenen que on cal abaratir els costos empresarials és en aquelles empreses que encara no han pogut treure als seus treballadors de l'ERTO.





De fet, la regulació actual dels ERTO, vigent fins al proper dia 30, preveu exoneracions a la Seguretat Social que van des del 60% al 100%, concentrant-se les més altes en la reincorporació de treballadors a l'activitat.





La norma vigent recull tres modalitats de ERTO: els destinats als sectors 'ultraprotegits' i a les empreses vinculades a la seva cadena de valor; els ERTO d'impediment de l'activitat, i els ERTO de limitació, els dos últims pensats per restriccions administratives temporals adoptades com a mesura de fre als contagis de Covid (reducció d'aforaments o prohibició d'obertura, per exemple).





També està per veure si en la propera pròrroga es manté el compromís de manteniment de l'ocupació en la seva actual redacció, així com la prohibició a les empreses que facin ERTO d'acomiadar i interrompre contractes temporals, mesures que la CEOE sempre ha acceptat a contracor i que segurament tractarà que no estiguin en la propera pròrroga.





Als sindicats, sobretot, els preocupa mantenir el quadre de drets dels treballadors afectats per ERTO: accés a la prestació sense període de carència, no computar el període consumit fins a gener de 2022 i una prestació equivalent al 70% de la base reguladora , com fins ara.





EL el 38% DELS TREBALLADORS EN ERTO PERTANY A HOSTALERIA I HOTELS





Al tancament del passat mes d'agost i segons dades de la Seguretat Social, el nombre de treballadors en ERTO era de 272.190 persones, el seu menor nivell des de l'inici de la pandèmia. Des de maig de 2020, quan 3,6 milions de treballadors estaven en ERTO, més del 92% ja l'han abandonat.





Dels 272.190 treballadors que estaven en un ERTO a l'agost, 95.608 pertanyien a les 'antigues' modalitats de ERTO, sense exoneracions a la Seguretat Social, mentre que prop de dos terços (176.582 treballadors) estan inclosos en les que comporten exoneracions en les cotitzacions .





Hi ha una important concentració sectorial dels treballadors protegits per ERTO, ja que un 24% dels treballadors protegits pertany a l'hostaleria (servei de menjar i begudes), amb 65.373 afectats per ERTO a 31 d'agost.





Aquesta activitat, juntament amb els serveis d'allotjament, concentren el 38% dels treballadors en ERTO. En concret, els serveis d'allotjament tenen a 39.091 treballadors en ERTO, el 14,3% del total de treballadors protegits per aquest instrument.





En total, el nombre de treballadors que figuraven en un ERTO al mes d'agost representaven el 1,8% del total d'afiliats al règim general, sense comptar els seus sistemes especials.





Les activitats amb major percentatge dels seus afiliats en ERTO són les agències de viatge (35,07% del total dels seus afiliats); el transport aeri (15,47%); jocs d'atzar i apostes (12,96%), i serveis d'allotjament (11,6%), totes elles incloses entre els sectors 'ultraprotegits' pels ERTO.





En termes absoluts, l'activitat amb major nombre de treballadors en ERTO és el servei de menjars i begudes (hostaleria), amb més de 65.000 afectats, seguit dels serveis d'allotjament (39.091), del comerç minorista (24.732 empleats), del comerç majorista (15.269), agències de viatge (13.550) i activitats esportives i d'entreteniment (11.781 afectats).





LA PATRONAL HOSTELERA DEMANA UNA PRÒRROGA





La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat) alerta de l'arribada d'una temporada de tardor / hivern "molt dura per al sector turístic" i sol·licita una pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en les mateixes condicions.





La patronal apunta que les dades de juliol i agost, sobretot a nivell peninsular, demostren que "el sector no trigarà molt a recuperar-se si les condicions sanitàries i, per tant, la demanda, milloren".





Segons Cehat, en els mesos d'estiu s'ha observat com els residents s'han decantat pel turisme nacional i com les famílies han optat per desplaçar-se en els seus propis vehicles a destins d'interior i de costa peninsulars.





No obstant això, tal com assenyala la Confederació, després del miratge de l'època estival, s'acosta una temporada de tardor / hivern que preveuen "molt complicada" i en què molts establiments estan tornant a tancar per falta de turistes.





Davant d'aquest panorama, els hotelers insisteixen que "és més necessari que mai que es protegeixi els treballadors i els empresaris per evitar la destrucció de milers de llocs de treball al sector".





En aquest sentit, Cehat recalca que la manca de recuperació de la demanda de turisme estranger a les destinacions urbanes, les restriccions sanitàries d'esdeveniments i congressos, la manca de connectivitat en aeroports secundaris, la baixada d'activitat en la turoperació estrangera i el canvi en la mobilitat del turisme de negocis fan preveure un excés d'oferta, que generarà "efectes negatius" aquesta tardor i hivern.