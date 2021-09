Sánchez i Aragonès saludaran a les delegacions després de la seva reunió a soles

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, tenen previst saludar les delegacions dels seus respectius governs després de la trobada a soles per reactivar la taula de diàleg i, després, deixaran treballant als equips, en la que serà la segona reunió d'aquesta jornada.





D'aquesta manera, segons informen fonts dels dos Executius, els dos mandataris no s'asseuran com a tal en la taula en la qual els ministres i consellers començaran a treballar en el detall dels continguts. No obstant això, les fonts consultades defensen que la taula de diàleg no només abasta aquesta segona reunió, sinó que ha començat amb la trobada prèvia entre els presidents.





Així, Sánchez i Aragonès han estat els encarregats de fixar la metodologia i els continguts del diàleg en la seva trobada a soles que ha començat a les 15.00 hores, i de què han de donar compte davant els mitjans de comunicació en les compareixences que faran després, per separat .

Abans d'aquestes compareixences, els dos presidents saludaran als seus respectius equips al Pati dels Tarongers de Palau de la Generalitat, i posaran per a una foto. Després, les delegacions començaran la reunió, ja sense Sánchez i Aragonès.





El president del Govern ha arribat al Palau de la Generalitat a les 15.00 hores per reiniciar al costat del president català la taula de diàleg que fa més d'un any que està en suspens, després del primer intent fallit que va haver d'impulsar aquest instrument al febrer de 2020.





Aragonès l'ha rebut a les portes de Palau de la Generalitat, ja a l'interior, on s'han saludat xocant els punys, i han passat revista a la guàrdia de gala dels Mossos d'Esquadra al Pati dels Carruatges. Després d'això, han mantingut una breu xerrada durant uns minuts i han posat davant els fotògrafs.





Per part de Govern, a més de Sánchez, assisteixen a la taula el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, encarregat de coordinar els treballs; la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; la portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i el de Cultura, Miquel Iceta, mentre que la delegació catalana està formada per Aragonès i els consellers Laura Vilagrà i Roger Torrent, després que el president català deixés fora a Junts de la taula en rebutjar la seva proposta de noms.