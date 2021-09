Aragonès tampoc vol fixar terminis per "concretar avenços" i "generar un clima de confiança" a Catalunya

@EP





Després de l'aparició del president Sánchez, li ha tocat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, explicar el balanç de la segona taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa. El president ha assegurat que la taula de diàleg entre governs és l'instrument per solucionar el conflicte polític a Catalunya i, com assumeix que serà una tasca complicada, igual que el president de Govern, Pedro Sánchez, no li posa terminis encara que tindrà "reunions periòdiques i discretes".





Aragonès ha coincidit amb el seu homòleg a reconèixer que "els punts de partida són molt lluny", però treballaran per "exigir resultats". El president de l'executiu català també ha afirmat que "és necessari construir un clima de confiança", amb la necessitat de "no posar temps" ni dates i amb "tranquil·litat i perseverança".





Per al president de la Generalitat, aquesta segona trobada -el primer que ell presideix- "no és una negociació, sinó" un "reinici del procés de negociació", que va començar el 2018 amb el president Torra i es va anar posposant a causa de la pandèmia, entre altres motius.





Igualment Aragonès, tal com ja va anunciar, ha tornat a posar sobre la taula l'autodeterminació, l'amnistia i el referèndum, referint-se a aquest últim a les notícies que han estat publicades recentment sobre el possible referèndum que podria tenir lloc a Escòcia quan s'acabi la pandèmia. "La democràcia és l'eina que enforteix les societats", ha afegit. No obstant això, Sánchez ja ha deixat clar que no seguiran per aquest camí.





No obstant això, el president ha reconegut que els indults als presos del 'Procés' "ha estat un primer pas" però "cal avançar perquè la repressió al moviment independentista continua". Un exemple d'això, segons Aragonès, és la querella de la fiscalia presentada contra Roger Torrent, membre de la delegació catalana a la taula- per presumpta desobediència en haver permès tramitar mocions vinculades al 'Procés' i a la reprovació de la monarquia.





Finalment el president, seguint el discurs d'unió de Sánchez, ha apuntat que vol "recuperar les aliances entre la societat civil" i que el seu objectiu és "l o millor per a Catalunya", creant un ambient de confiança i arribant a pactes per avançar en la relació entre els dos territoris.





Com a curiositat, abans de la roda de premsa d'Aragonès, al mateix faristol, ha pronunciat la seva roda de premsa Sánchez i després d'ell estaven col·locades la bandera espanyola i la senyera catalana, però la primera ha estat retirada per un treballador de la Generalitat per a la roda del president català.