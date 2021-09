Arrimadas titlla la taula de diàleg de "taula d'infàmia"

@EP





La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha acusat el president de Govern, Pedro Sánchez, d'estar "defensant la seva poltrona i assegurant-se que li donaran suport als pressupostos" Generals amb la reunió de la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Executiu central d'aquest dimecres a Barcelona.





En declaracions a la plaça Sant Jaume de Barcelona, en ser preguntada per com veu que Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagin valorat positivament la trobada, ha ironitzat: "Com no ho van a valorar? Sánchez s'assegura seguir a la Moncloa, i Aragonès té el somni que és un problema entre Catalunya i Espanya i que Catalunya està representada per l'independentisme".





Arrimadas ha assegurat que amb aquesta taula el "separatisme torna a tenir el que vol: la ficció que Catalunya i Espanya tenen un problema i que són dues coses diferents". "En aquesta taula no ha estat Catalunya, ha estat el separatisme. I no ha estat Sánchez defensant a tots els espanyols, ha estat defensant la seva poltrona, és l'únic que li importa. I està fent el contrari del que va dir en campanya, que va estar defensant que Puigdemont i Junqueras estiguessin a la presó", ha afegit.





Ha titllat la trobada d'aquest dimecres de "taula de la infàmia" i ha retret a Sánchez de voler desviar amb ella l'atenció d'altres assumptes d'actualitat, com és la pujada del preu de la llum.