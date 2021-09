Roldán sobre la taula de diàleg: és "lamentable i vergonyosa"

@EP





La diputada del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha criticat el president de Govern, Pedro Sánchez, que amb la reunió d'aquest dimecres de la taula de diàleg "és evident que defensa abans 'el Falcon y su colchón' a la Moncloa que no els drets dels constitucionalistes".





En roda de premsa al Parlament ha titllat la taula de diàleg de lamentable i vergonyosa, i creu que amb ella el "Govern ha acceptat traficar amb els drets dels catalans, amb Sánchez que ha venut als constitucionalistes per poder seguir dormint uns mesos més a la Moncloa".





Roldán ha lamentat que la d'aquest dimecres ha estat una reunió en què s'ha situat en "pla d'igualtat i s'ha posat al mateix nivell a una comunitat autònoma i a l'Estat", i ha criticat l'actitud del president de Govern.





"Hauria de protegir els drets de tots els catalans, també dels constitucionalistes. El que ha fet amb aquesta reunió és donar novament ales a l'independentisme. Amb aquesta reunió certifica el pacte de la vergonya entre ERC i el PSOE, no tenen cap inconvenient a seguir pactant amb ells", ha afegit.







Finalment, Roldán ha criticat Sánchez per parlar després de la trobada amb Aragonès d'impulsar una agenda del retrobament, ja que per a ella "l'únic retrobament que hi ha d'haver amb els separatistes és amb la Constitució".