VÍDEO. Un home es dóna a la fuga i atropella un agent de la Guàrdia Urbana al centre de Barcelona

@Catalunyapress





A última hora de la tarda d'aquest dimecres, segons ha informat la Guàrdia Urbana i ha confirmat Catalunyapress, un home s'ha donat a la fuga per motius que es desconeixen al districte de Sant Martí i en la seva fugida ha acabat atropellant a un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que anava en motocicleta.





L'accident s'ha produït al carrer d'Enric Granados amb Diputació i no hi ha hagut ferits de gravetat, tal com expliquen les mateixes fonts policials. Els testimonis que han presenciat l'accident han vist com un cotxe envestia a una motocicleta, la qual ha acabat a terra.





De moment, la Guàrdia Urbana no confirma que s'hagi detingut l'home encara que tot indica que se li ha identificat i després s'ha procedit a la seva detenció.

















@Catalunyapress









Seguirem informant ...