La CUP critica a Interior per deixar accedir a Arrimadas a la plaça de Sant Jaume i a ells no

La CUP ha críticat al Departament d'Interior per deixar entrar a la plaça de Sant Jaume, acordonada pels Mossos per la presència del president del govern, Pedro Sánchez, per la taula de diàleg, a la diputada del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, i no a ells.





En un missatge publicat a Twitter, el partit preguntava a Interior "quin és el criteri polític per deixar entrar a Ciutadans a plaça Sant Jaume i a l’independentisme popular mobilitzat no?".









El partit independentista, juntament amb la COS, Endavant i el SEPC han intentat convocar una concentració aquest dimecres a la tarda a la mateixa plaça de Sant Jaume per a protestar contra la taula de diàleg, però la policia no els ha deixat passar. La mobilització ha tingut el lema “La lluita és l’únic camí! Ni pactes, ni renúncies“.