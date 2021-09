"Sense pressa, sense pausa i sense terminis": aquesta és l'anàlisi del que ha estat la taula del 'retrobament'

@EP







L'agenda per al 'retrobament' ha començat. Aquest dimecres a les 15:00 hores arribava el president de Govern, Pedro Sánchez, al número 4 de la plaça de Sant Jaume, on era rebut pel càrrec de major rang dels Mossos, el major Trapero. Després d'escoltar les "novetats" policials, Sánchez s'ha desplaçat cap a dins del Palau de la Generalitat per trobar-se amb Pere Aragonès.





Junts han passat revista a la Guàrdia d'Honor dels Mossos, sense catifa vermella i amb els policies sense armes, a diferència de l'última trobada amb l'expresident Quim Torra, el febrer de l'any 2020. Així mateix, Sánchez aquest cop sí que s'ha aturat davant de la bandera del cos policial català per retre-li honors, fet que se li va oblidar l'any passat.





Amb el protocol complert, els dos presidents s'han disposat a començar l'esperada taula de diàleg que ha durat dues hores. Com a conclusió principal, es pot extreure que tant Aragonès com Sánchez s'han adonat que estan en posicions polítiques "radicalment diferents", tot i que treballaran "sense terminis" per dialogar, pactar i restablir llaços entre Catalunya i Espanya.





ALLUNYATS ENCARA QUE LA TROBADA "HA VALGUT LA PENA"





A la roda de premsa que ha fet el president del Gobierno després de la reunió, ha deixat clar que el principal "obstacle" ha estat l'exigència que ha tingut Aragonès sobre l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació. El cap de l'Executiu s'ha reafirmat i ha detallat que tots els acords a què arribin s'han de mantenir dins del marc constitucional.





Tot i això, Sánchez ha defensat que la taula de diàleg "ha valgut la pena" per buscar solucions. "Crec que les imatges són importants des del punt de vista polític, que se celebrin trobades entre dues delegacions del govern per tractar de resoldre crisis que van suposar un esquinç, em sembla bé", ha assegurat.





El president del Gobierno ha estat conscient, segons ha explicat, que hi ha moltes "complexitats" i que els problemes que tenen amb la Generalitat "no van començar ahir" ni se solucionaran "demà" i, per això, tots dos presidents han coincidit "en avançar sense posar data a la resolució del conflicte", en paraules de Sánchez.





"Les posicions estan molt llunyanes, però també hem coincidit que la taula és el millor camí per trobar solucions acordades", ha afirmat el cap del Gobierno, qui ha destacat que això serà possible gràcies al fet que el clima a Catalunya ara és millor que fa un any, i també a la disposició i la voluntat d'ambdues administracions al diàleg.





"EL MILLOR PER A CATALUNYA"





Per la seva banda, el president de la Generalitat, el qual se'l veia més tranquil que al seu homòleg del Gobierno, ha defensat que els seus objectius amb la taula de diàleg són "buscar el millor per a Catalunya" creant un ambient de confiança i arribant a pactes per avançar en la relació entre els dos territoris.





Tal com ja va anunciar abans de la cita, el president ha tornat a posar damunt de la taula el dret d'autodeterminació del poble català, on "la democràcia és l'eina que enforteix les societats". A més, també ha fet èmfasi en l'amnistia i en la realització d'un referèndum, agafant d'exemple en aquest últim cas la possible consulta que podria tenir lloc a Escòcia quan s'acabi la pandèmia.





No obstant això, tot i les distàncies ideològiques, el president de la Generalitat ha reconegut que els indults als presos del 'procés' "han estat un primer pas" tot i que "cal avançar perquè la repressió cap al moviment independentista continua". Un exemple d'això, segons Aragonès, és la querella de la fiscalia presentada contra Roger Torrent, membre de la delegació catalana a la taula- per presumpta desobediència en haver permès tramitar mocions vinculades a la 'qüestió catalana' i a la reprovació de la monarquia.





Com a curiositat protocol·lària, quan ha estat el torn d'Aragonès per explicar la trobada davant els mitjans, un treballador de la Generalitat ha retirat la bandera espanyola que estava col·locada al costat de la catalana de la prèvia compareixença de Sánchez, deixant la senyera a soles amb el president.





JUNTS NO HI ÉS NI SE L'ESPERA



Amb tot això, Sánchez també ha estat preguntat per la disputa que ha afectat els socis de la Generalitat després d'excloure Aragonès a Junts de la taula, per voler seure a persones alienes al Govern, al que el president de l'Estat no ha respost amb claredat.





"Des del Gobierno som profundament respectuosos del que emana de les decisions que ha pres el Govern. Nosaltres aquí no tenim res a afegir, posem-nos a treballar, crec que Catalunya i Espanya es mereixen un futur millor", ha afirmat Sánchez.





SENSE METODOLOGIA TANCADA, PERÒ REUNIONS "PERIÒDIQUES I DISCRETES"



Pel que fa a la metodologia de la taula, els dos mandataris han coincidit que es tracta del millor instrument segons la seva opinió per "buscar solucions", però no han acabat de tancar els detalls de com funcionarà. Aquesta serà una qüestió que abordaran les delegacions de ministres i consellers, encara que Aragonès ja ha avançat que seran "reunions periòdiques i discretes".





Precisament, després de la reunió a soles entre presidents, han estat les mateixes delegacions les que han mantingut aquest dimecres la seva primera trobada. Amb pràcticament tots els seus membres renovats, la delegació del Gobierno ha estat composta pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, encarregat de coordinar els treballs; la vicepresidenta segona i líder d'Unidas Podemos a l'Executiu central, Yolanda Díaz; la portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i el de Cultura, Miquel Iceta.





Pel que fa a l'equip de la Generalitat, aquest ha estat format pels consellers Laura Vilagrà i Roger Torrent, després que ERC vetés a Junts de la reunió.





L'AEROPORT DEL PRAT: UN DELS TEMES DEL 'RETROBAMENT'





Una de les qüestions que sí que ha quedat més precisada ha estat l'anomenada 'Agenda del Retrobament'. Segons Sánchez, aquesta agenda pretén donar resposta a "les demandes històriques" que han plantejat els Governs des d'Artur Mas, en tots els àmbits.





"L''Agenda per al Retrobament' vol establir les bases d'un projecte d'unitat, un projecte per recobrar afectes i compartir un futur comú que només pot basar-se en el diàleg i en la confiança mútua", ha assegurat l'Executiu en el document que ha portat a la taula de diàleg.





En aquest programa de Govern segueix figurant, entre altres qüestions, la intenció de l'Executiu d'ampliar i millorar l'Aeroport de Barcelona-El Prat, tot i que en la seva compareixença Sánchez ha reafirmat que a hores d'ara el projecte no està "madur" i ha de ser "aparcat", per falta de consens institucional a la Generalitat.





Tenint en compte totes les discrepàncies, el líder del PSOE ha emplaçat a "començar a parlar sobre aquelles coses en les quals tinguem posicions més pròximes". "És la clau per poder seguir avançant i insisteixo, partim de posicions radicalment diferents, i necessitarem molt de temps", ha recalcat. "Per això em sembla important subratllar que cal treballar sense pressa, sense pausa i sense terminis".