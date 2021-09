Yolanda Díaz busca un "exèrcit propi" amb Colau i Oltra com a candidates nacionals

@EP





Yolanda Díaz, Ada Colau i Mónica Oltra segueixen acostant posicions en un projecte que té com a objectiu reconstruir el país en l'àmbit social, econòmic i emocional. Fa uns dies informàvem d'una nova reunió entre Díaz i l'alcaldessa de Barcelona, en aquesta ocasió per parlar sobre el Prat. Però ara se suma a aquest acostament Mónica Oltra, actual vicepresidenta, portaveu i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana per Compromís





La ministra de Treball ha començat aquests dies un "procés d'escolta" per donar forma a un nou Unidas Podemos. Estaríem parlant d'un bloc de convergències en l'esquerra en la que poden col·laborar Comuns i Compromís. De fet, malgrat que Colau i Oltra diuen estar centrades en les seves respectives comunitats i ciutats, fonts del seu entorn assenyalen, segons Vozpópuli, que volen fer el salt a la política nacional.





Així, fonts pròximes a Colau expliquen que l'alcaldessa està "cansada" de la política municipal i que vol passar a formar part del Govern d'Espanya. De fet, segons les fonts citades per aquest mitjà, està estudiant la possibilitat de ser la cap de llista per Barcelona a la plataforma que formi Yolanda Díaz de cara a 2023.





Però a més, també col·loquen en aquesta mateixa plataforma a Mónica Oltra. Ella és membre de Compromís, però tal com esmentàvem, les dues formacions podrien convertir-se en col·laboradores.





Tot això vindria per la decisió de Díaz de fer tot el possible per aconseguir un "exèrcit propi" que la porti a ser candidata a la Moncloa l'any 2023.