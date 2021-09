Goldman Sachs concedeix a Laporta 3 anys per rescatar el Barça de la seva insolvència econòmica

@EP





Goldman Sachs li ha concedit al president del FC Barcelona, Joan Laporta, tres anys per rescatar el club de la fallida econòmica i futbolística en la qual es troba. El banc americà li ha dit al president que en aquest termini haurà de tornar al voltant de la meitat dels 595 milions que li va deixar a l'agost per pagar els sous de la plantilla blaugrana.





El préstec en qüestió està dividit en dues parts. La primera d'elles és d'uns 300 milions i el Barça no haurà de pagar l'import rebut fins a l'estiu de 2024, és a dir, fins d'aquí tres anys. En aquest temps, el club presidit per Laporta només haurà d'abonar els interessos.





La segona part en la qual es divideix el préstec consta de més o menys la mateixa quantitat de diners. Però en aquesta ocasió, el Barça podrà tornar-lo quan finalitzi el préstec l'any 2031.





Però tot i això, Laporta està obligat a complir algunes ràtios financeres. D'aquesta manera, haurà d'enginyar per formar un equip competitiu capaç de generar els suficients beneficis econòmics per al club. I és que a causa del Covid, els ingressos a través de taquilla, marxandatge o espònsors han disminuït molt.





A més, al voltant d'un terç dels socis del club, que són més de 26.000, no han renovat els seus abonaments per a la temporada que recentment arrenca. Per tant, el FC Barcelona deixarà de guanyar uns 40 milions amb els que sí que comptava.





A més, també podrien perdre diners en els drets audiovisuals. Ara mateix, amb el préstec de Goldma Sachs, el club de Laporta rep 284 milions per La lliga i la Champions League. No obstant això, si no passa de fase a la Champions o no es classifica per a la pròxima, els ingressos per aquesta via disminuirien un 30%.