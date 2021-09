Els Mossos van trobar el cadàver del parricida de Barcelona penjat d'un arbre

@mossos





La comitiva judicial que ha fet l'aixecament del cadàver trobat aquest dimecres al Prat de Llobregat (Barcelona) l'ha identificat "plenament" com l'home que presumptament va matar el seu fill en un hotel de Barcelona el passat mes d'agost.





En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha detallat que la comitiva, formada per la jutgessa de guàrdia, el lletrat de l'administració de justícia, la fiscal i el forense, s'han desplaçat fins al lloc on es trobava el cos. Sembla que el parricida es va penjar utilitzant un arbre per acabar amb la seva vida.





Els Mossos d'Esquadra l'han trobat en una zona boscosa propera a l'Aeroport de Barcelona-El Prat aquest migdia i investigaven la relació amb la troballa del cos d'un nen de dos anys sense vida, el 25 d'agost, en un hotel de districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, a què presumptament va arribar al costat del seu pare, que s'estava separant de la mare i que va enviar missatges avisant-que "es penediria".