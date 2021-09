Barcelona i Girona estan en avís per tempestes i pluges

@ep





Els xàfecs, alguns d'ells localment fortes, afectaran aquest dijous al Cantàbric oriental i a l'entorn de Pirineus, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que preveu un descens generalitzat de temperatures mínimes. També tenen avisos per tempestes i pluges Terol, Castelló, València, Barcelona i Girona.





A més, ha avisat Menorca perquè seguirà un dia més d'aquesta setmana amb avís groc per rissagues amb una oscil·lació de la mar de 0,7 metres d'altura.





D'acord amb la predicció meteorològica, l'AEMET ha avisat per risc de pluges que podran acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora i entre 40 i 60 litres per metre quadrat en 12 hores a les tres províncies del País Basc i a Navarra.





Així, espera que la borrasca atlàntica continuarà afectant l'extrem nord de la Península ia Balears, amb menys intensitat en general que en dies anteriors.





En aquestes zones s'esperen cels ennuvolats amb xàfecs i tempestes que podrien ser localment fortes al Cantàbric oriental durant la primera meitat del dia i en l'entorn dels Pirineus a la tarda.





En la major part de la resta de la Península s'esperen cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols baixos matinals, encara que al llarg del dia es formarà abundant nuvolositat d'evolució que deixarà ruixats dispersos i alguna tempesta ocasional, més probables en els sistemes central i Ibèric i altres zones de muntanya.





No obstant això, les precipitacions seran molt poc probables a les zones baixes i en els litorals oest, sud i sud-est. Pel que fa a Balears indica que hi haurà abundant nuvolositat de tipus mitjà i alt, així com pols en suspensió, de manera que les precipitacions podran anar acompanyades de fang.





Pel que fa a les Canàries, l'AEMET pronostica pluges i algun xàfec al nord de les illes de major relleu, encara que no descarta que aquesta situació es produeixi també a la resta de les illes.





A l'interior peninsular, a l'Estret i Melilla poden registrar boires i boires matinals.





D'altra banda, informa que les temperatures màximes baixaran al nord-est peninsular i les Balears, mentre que tendiran a pujar a l'interior oest. Les mínimes també baixaran de manera generalitzada encara que de manera lleugera.





Finalment, s'espera que predominin el vents fluixos a la Península, que bufaran de component nord a Galícia, Cantàbric i vall de l'Ebre, de ponent a l'Estret i Alborán. A Balears els vents seran variables ia les Canàries tendirà a restablir-se l'alisi.