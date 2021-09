Vodafone anuncia un ERO a Espanya per fins a 515 empleats

Vodafone ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) a Espanya que afectarà un màxim de 515 empleats.





Els acomiadaments es produiran principalment en les àrees comercials i la companyia ha cridat els sindicats a començar el període de consultes a finals de setembre amb vista a tancar l'expedient a l'octubre.





@ep





Segons han traslladat fonts sindicals, aquests acomiadaments afectarien al voltant del 12% de la plantilla i a més del 20% de personal d'alguna de les àrees implicades.





La companyia atribueix la retallada d'ocupació a les circumstàncies de mercat espanyol, marcat per una forta competència i tendència al baix cost que es va traduir en unes pèrdues de 432 milions d'euros el 2020 per a la filial espanyola de l'operador europeu.





"La decisió d'iniciar aquest procediment es justifica per raons econòmiques, productives i organitzatives, i està incentivada per la tendència de mercat en el sector de les telecomunicacions i per la necessitat de millorar el seu rendiment operatiu accelerant la seva estratègia de transformació digital", assenyala en un comunicat.





Vodafone ja va realitzar un ERO el 2019 quan van sortir de l'empresa 1.102 treballadors amb indemnitzacions de 50 dies per any treballat i un màxim de 33 mensualitats.





Prèviament, la companyia havia realitzat un altre procés d'ajust d'ocupació després de la compra d'ONO que es va traduir en la sortida de 1.059 empleats el 2015, mentre que el 2013, van ser 620 treballadors els afectats per una altra retallada, mentre que 130 van ser externalitzats.





ATRACCIÓ OCUPACIÓ DIGITAL





No obstant això, l'empresa ha assenyalat en un comunicat el seu compromís de "crear nous perfils" al llarg de l'any vinent i ha recordat que el seu centre d'investigació en intel·ligència artificial a Màlaga generarà 600 llocs de treball altament qualificats.





De fet, fa quatre dies, l'operadora va pujar a Linkedin desenes d'ofertes relacionades amb aquest centre per al qual busquen reclutar professionals de màrqueting, desenvolupadors i enginyers, entre d'altres.





En el mateix comunicat, l'operador fa al·lusió a un "procés de reposicionament" i assegura que continua pretenent liderar la transformació de el sector en camps com el 5G, IOT (Internet de les coses) i el desenvolupament d'infraestructures i nous serveis innovadors.





Així mateix, la companyia també ha assenyalat que busca impulsar la diferenciació i captar noves oportunitats de creixement amb aquest nou reposicionament.





SEGON AJUST DEL SECTOR A MESOS





L'ERO de Vodafone es tracta del segon que realitzen les principals empreses de el sector en mesos després del portat a terme per Orange durant l'estiu i que s'ha saldat amb la sortida voluntària de 400 treballadors de l'empresa. D'aquestes sortides, 234 van ser prejubilacions.





En el cas de l'empresa francesa, la negociació sindical es va traduir en la introducció de el principi de voluntarietat i en una reducció de les sortides, així com un augment de les prejubilacions i millora de les condicions que, amb caràcter general, van oscil·lar entre els 55 i 62 dies treballats sense límit de mensualitats per als salaris inferiors als 50.000 euros anuals.





El sector de les telecomunicacions porta anys perdent ingressos i llocs de treball a Espanya a causa de la pressió comercial que ha deteriorat els marges.





No obstant això, 2020 va ser el primer any des de 2012 en què va augmentar els seus treballadors lleugerament, segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), una tendència que tornarà a canviar previsiblement després dels acomiadaments a Orange i Vodafone.