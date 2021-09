Dabiz Muñoz, elegit millor cuiner del món segons 'The Best Chef Awards 2021

@EP





El madrileny Dabid Muñoz ha estat elegit com el "millor cuiner del món" a l'haver aconseguit el primer lloc del Top 100 mundial dels premis 'The Best Chef Awards 2021', en una gala que s'ha celebrat aquest dimecres a la ciutat neerlandesa d'Amsterdam.





"Obtenir el número u en els premis Best Xef Awards és la major alegria. Un orgull i una responsabilitat increïbles. La fotudament més gran!", ha expressat el xef, que també ha assegurat que el guardó és "un somni fet realitat" que li reconeix tots els anys de "creativitat, dedicació, passió i treball dur".





Així, Muñoz ha destacat que per a ell i per al seu equip "això és només el començament i el millor està per arribar". "No hi ha límits a la vista", ha celebrat el xef de Diverxo.





En tercer lloc, a més, ha estat premiat el xef Andoni Luis Aduriz de Sant Sebastià, mentre que la segona posició ha recaigut en el cuiner suec Björn Frantzen. A la llista també apareix altres guardonats espanyols, com Joan Roca.





Els 'The Best Xefs Awards' elaboren cada any la llista en la que els propis cuiners i professionals de sector reconeixen als 100 millors cuiners del món.