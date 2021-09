Nou persones moren ofegades davant la costa mediterrània de França per la mala mar

Onades - Unsplash





Un total de nou persones han mort aquest dimecres en tres localitats franceses de les costes del Mediterrani a causa del fort onatge i el mal temps a la zona.





Aquests accidents han tingut lloc a Erau, Aude i Bouches-du-Rhone, situats a l'extrem sud-est del país, entre Marsella i Perpinyà, a la frontera entre França i Espanya, ha informat la cadena de televisió BFM.





A més dels nou morts, dues persones més han resultat ferides, mentre que hi ha un altre ciutadà desaparegut, segons han informat les autoritats de la zona, recull el diari local 'La Depeche du Midi'.





El fort onatge i les intenses ratxes de vent, que assoten la costa i intensifiquen els corrents marins, han arribat a posar en perill la pròpia Societat Nacional de Salvament Marítim francesa (SNSM).





"El mar està tan difícil que la nostra embarcació podria haver-se bolcat mentre sortíem a rescatar una persona que estava en perill. Ens va sorprendre però per sort no va anar a més. Ens vam endur un gran ensurt", ha apuntat un empleat de SNSM al diari.





És per això que l'autoritat marítima, els Bombers i la Gendarmeria han demanat als ciutadans que no vagin a les platges durant aquests dies. "Les condicions climàtiques amb el mar càlid, grans ones que semblen juganeres i arrossegades pel vent, sumades a l'absència de pluges, condueixen a una alta freqüentació a les platges però no eviten el perill lligat als corrents", han explicat els Bombers d'Herault en un comunicat.





Amb la fi de la temporada d'estiu, les platges de França ja no estan sota la constant vigilància dels socorristes. En algunes zones s'ha pres la decisió de prohibir el bany a la tarda, a causa d'aquestes males condicions climàtiques.