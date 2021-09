CLABE demana unitat i compromís amb el sector editorial a la XIV edició dels seus premis de periodisme i comunicació

Club Abierto de Editores (CLABE) va celebrar aquest dimecres l'edició 2021 dels seus premis anuals de periodisme i comunicació. Va ser la XIV edició dels Premis CLABE i va poder comptar amb una gran representació institucional.





@CLABE





Arsenio Escolar, president de CLABE, va obrir la gala demanant de nou suport per als editors: "No som un sector més, som una peça clau en el bon funcionament de la democràcia i de l'Estat de Dret. El nostre paper emana de la pròpia Constitució on s'estableix el dret a la informació veraç i a la lliure expressió. Sense nosaltres qui controlaria el poder?", va destacar Escolar.





En aquesta línia, va dir: "Demanem llibertat d'empresa, regles de joc clares, procediments transparents, normativa i legislació en què abans de dictar-ho se'ns escolti".







Entre els assistents hi havia la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica Félix Bolaños, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, el president de CEPIME, Gerardo Cuerva i el secretari general de CCOO, Unai Sordo, a més d'altres representants de la vida política, econòmica, social i cultural i editors i directius del sector editorial. En total, 150 convidats van assistir a l'auditori de CaixaForum a Madrid.







Per la seva banda, la vicepresidenta primera del Govern central, Nadia Calviño, va clausurar els premis sumant-se al missatge d'unitat i compromís que es va transmetre durant tota la gala destacant "la necessitat dels mitjans de comunicació per a la unitat i per arribar a una recuperació econòmica" , a més de ressaltar "la importància que tots aquests projectes es despleguin sobre la base de la col·laboració publicoprivada".







Els Premis CLABE reconeixen la tasca exercida per editors i professionals de la comunicació, el seu compromís amb el sector i la seva aportació a la societat en general. Els premiats d'aquest any han estat els següents:





1. Trajectòria Professional: Pedro J. Ramírez.

Per la seva contribució constant al periodisme a Espanya, el seu esperit crític i la seva capacitat creativa innovadora.





2. Medi Especialitzat: Balanç sociosanitari. Grup Senda.

Pel seu compromís amb el servei públic, la dedicació i l'esforç per mantenir informats i en contacte els col·lectius als quals es dirigeix relacionats sempre amb la cura i el benestar de la gent gran.







3. Medi Local: Somos.

Per la seva aposta pel periodisme hiperlocal, amb l'objectiu d'informar únicament i exclusivament d'un territori molt concret, el circumscrit al barri des de la posada en marxa el 2009 de Somos Malasaña.





4. Medi Generalista: Público.

Pel seu caràcter valent, vigilant i crític. Pel seu compromís amb la informació independent i rigorosa i la seva obstinació a acabar amb les injustícies i en construir un món més igualitari.





5. Innovació periodística: Aviación digital.

Mitjà de referència en el sector aeronàutic des de l'any 2000, que no ha deixat d'incorporar a la seva proposta de valor diferents formats audiovisuals i, en particular, aviaciondigital.tv i el seu canal de podcast, en benefici de la seva audiència i de la informació veraç, accessible i completa.





6. Campanya publicitària: AVLO. Renfe.

Pel seu impacte en un mercat en el qual no estàvem acostumats a la competència. Per la seva proximitat, simplicitat i modernitat a la marca, que es va evidenciar el 23 de juny de 2021 amb el llançament d'AVLO amb el claim "Alta velocitat per a tots".





7. Excel·lència en comunicació: INCIBE.

Per la seva capacitat i esforç constant per sensibilitzar i desenvolupar la ciberseguretat en la ciutadania, les empreses, els professionals i les institucions.





8. Professional de l'Any: Iñaki Gabilondo.

Per la seva capacitat per reinventar-se professionalment i assumir, com només els més grans poden fer-ho, que cada moment exigeix una forma de comunicar. Per la seva honestedat professional. I pel seu compromís amb les audiències.





9. Causa solidària: MERCASA i la Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes.

Per la seva tasca per assegurar la continuïtat de la cadena alimentària tots i cada un dels dies de l'any gràcies a l'esforç de milers de persones i, en particular, durant els dies més durs del confinament per combatre la pandèmia COVID-19.





10. Emprenedoria: Marta Ariño.

Per la seva determinació a l'hora d'emprendre nous projectes i, en concret, per la compra de la companyia espanyola de comunicació Zinet Media a l'octubre de 2020. Amb el lideratge de Marta Ariño, Zinet es garanteix la independència del seu projecte empresarial amb l'objectiu de fer arribar les seves marques i continguts a una audiència global, tant a Espanya com a Amèrica Llatina.





El jurat de la XIV edició dels premis ha estat integrat per Ignacio Rojas, vicepresident primer de CLABE i president de Graó; Lola Fernández Paniagua, directora general de Sweet Press; José Manuel González-Huesa, director general de Servimedia; Marga Cabrera, professora de Comunicació Audiovisual i fundadora i codirectora del Congrés internacional sobre comunicació i tecnologia Comunica2 i Francisco Hortigüela, director general AMETIC, la patronal representant del sector de la indústria tecnològica digital a Espanya. Els premis han comptat amb el patrocini de Google i Correos i la col·laboració de la Fundació "la Caixa", Cibeles.net , Peldaño i Sweet Press .