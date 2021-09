Rodríguez veu "probable" que la propera reunió de la taula sigui a Madrid

La ministra de Política Territorial i portaveu de Govern, Isabel Rodríguez, ha dit aquest dijous que "és probable" que la propera reunió de la taula de diàleg es celebri a Madrid, i ha concretat que l'Executiu central i el català no van fixar una periodicitat per aquestes trobades en la sessió d'aquest dimecres.





En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha sostingut que la Generalitat i el Govern encaren l'espai de negociació amb "objectius molt diferents", que considera que s'han d'abordar sense pressa, i que la gran distància entre tots dos Executius --en les seves paraules-- la marquen l'amnistia i l'autodeterminació.





Preguntada per la possibilitat de convocar una consulta no vinculant a Espanya sobre les reivindicacions catalanes, ha dit: "Segurament haurem de tenir algunes certeses abans de consultar".





"La responsabilitat política és, quan es recorre a la ciutadania perquè manifesti la seva opinió, tenir clar què és el que estem preguntant. Sens dubte sempre que calgui preguntar serà sobre acords, no sobre discrepàncies", ha defensat.





Al preguntar-li si la reforma de la sedició ha deixat de ser una prioritat per al Govern, ha afirmat que hi ha "una prioritat clara", que és sortir de la pandèmia, i a continuació hi ha la modernització i la recuperació de l'economia espanyola complint amb els compromisos amb la Unió Europea (UE).





També ha subratllat que "un territori com Catalunya, que aporta pràcticament el 20% de el PIB d'Espanya, és una de les prioritats d'aquesta estratègia", que és de caràcter polític i diferent als debats sobre transferències o litigiositat sobre normativa autonòmica que es tracten en les bilaterals, ha remarcat.





TORRENT I JUNTS





Sobre si li preocupa que un dels negociadors, el conseller Roger Torrent, estigui investigat per presumpta desobediència, ha demanat respectar la separació de poders: "Jo no li he de jutjar, són els jutges".





Ha negat que el Govern vetés els noms que Junts va proposar per a la taula --que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va rebutjar per incloure a persones alienes al Govern--, i ha sostingut que la premissa va ser seure entre governs i que aquest era l'acord, perquè "hi ha altres àmbits on els partits poden parlar i debatre".





I sobre si afecta que Junts no hagi estat, ha dit que a la taula parlen "amb el Govern de Catalunya, que representa tots els catalans".