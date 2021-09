El cost laboral i els salaris es disparen més d'un 13% en el segon trimestre, rècord en 21 anys

El cost laboral mitjà per treballador i mes (que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials) es va disparar un 13,2% en el segon trimestre del l'any en relació al mateix període del 2020, fins a situar-se en 2.766,39 euros, ha informat aquest dijous el Institut Nacional d'Estadística (INE).





Estadística recorda que, a l'hora de valorar les dades, cal tenir en compte que la comparació anual es realitza amb el segon trimestre del 2020, període en el qual els efectes de la crisi sanitària van ser molt acusats en l'àmbit laboral.





. @ EP





De fet, en el segon trimestre de 2020, afectat per la pandèmia i el confinament, el cost laboral va arribar a caure un 8,3%, el seu major retrocés en 20 anys.





Els descensos del cost laboral, que van arrencar precisament en el segon trimestre del l'any passat i van durar tres trimestres seguits, van coincidir amb l'entrada de molts treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que no són remunerats amb salaris, sinó amb prestacions abonades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en alguns casos complementades per les pròpies empreses.





Amb el repunt del segon trimestre, el cost laboral encadena dos trimestres consecutius d'alces interanuals després d'haver pujat un 1,4% en el primer trimestre del l'any.





El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. Entre abril i juny, els salaris (que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) van pujar un 14,4% interanual, la seva major alça de la sèrie històrica, fins situar-se en 2.064,37 euros per treballador i mes, xifra que supera el nivell prepandèmia (1.992,18 euros en el segon trimestre de 2019).





Els altres costos (costos no salarials) van totalitzar en el segon trimestre del l'any 702,02 euros, amb un repunt interanual del 9,9%.





Durant el segon trimestre la jornada setmanal mitjana pactada, considerant conjuntament temps complet i temps parcial, va ser de 34,6 hores. D'elles es van perdre 5,4 hores a la setmana, de les quals 1 hora no es va treballar per raons tècniques, econòmiques, organitzatives, de producció i / o força major, incloent aquí el temps no treballat pels afectats per ERTO, mentre que 2,2 hores no es van treballar per vacances i festes; 1,8 hores es deuen a baixes per incapacitat temporal i 0,4 hores es deuen a altres causes (permisos de maternitat, paternitat, vagues, etc.)

.

L'hostaleria, que en el primer trimestre del l'any va mostrar una reducció dels seus salaris el 32,4% interanual, va aconseguir duplicar en el segon trimestre el seu salari mitjà, encara que segueix sent l'activitat més afectada per la pandèmia. En concret, el guany mitjà en l'hostaleria va arribar als 886 euros al mes per treballador en el segon trimestre, 273 euros menys que en el mateix període de 2019 (sense pandèmia).





Segons l'INE, el cost laboral per hora efectiva va baixar un 5,2% en taxa anual en el segon trimestre a causa de que l'augment de les hores treballades va superar el registrat pels costos laborals.





En termes intertrimestrals (segon trimestre sobre primer trimestre) i en valors corregits d'estacionalitat i calendari, el cost laboral per treballador va augmentar un 1,3%, mentre que el cost per hora efectiva va avançar un 0,5%.