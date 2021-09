Aragonès cita aquest dijous al matí a Puigneró per informar sobre la taula de diàleg

Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha citat aquest dijous al matí a el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, per informar sobre els detalls de la reunió de la taula de diàleg de dimecres, en què Junts no va participar.





En una entrevista de Rac 1, ha explicat que en aquesta trobada espera donar-li "tota la informació necessària" de la reunió de dimecres, de com han anat les coses els últims dies --el dimarts es va produir una crisi al Govern entre ERC i Junts per la delegació de la taula de diàleg-- i sobre com enfoquen els propers passos del diàleg amb el Govern de Pedro Sánchez.





També ha assegurat que després de la reunió amb el president de Govern, Pedro Sánchez, i de la taula de diàleg va cridar a el líder d'ERC, Oriol Junqueras, per explicar-li com havia anat la trobada.