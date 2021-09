El Govern central ultima amb els sindicats un acord per pujar 15 euros el SMI aquest any

El Govern central, CCOO. i UGT ultimen un acord per apujar el salari mínim interprofessional (SMI) 15 euros, fins als 965 euros mensuals per catorze pagues, a partir de l'1 de setembre, segons han confirmat fonts de la negociació, que encara no donen per tancat l'acord.





La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz @ep





En tot cas, d'aquesta imminent acord quedaran despenjades les organitzacions empresarials CEOE i Cepime, que porten setmanes dient que no és el moment d'elevar el SMI atès que l'economia espanyola es troba en els inicis de la recuperació i la creació d'ocupació es podria veure danyada.





Aquests 15 euros de pujada per a aquest any estarien dins de la forquilla d'augments de 12 a 19 euros que va plantejar el Ministeri de Treball en la negociació, seguint les recomanacions del comitè d'experts que va analitzar la senda per la qual hauria de transitar aquesta renda mínima per complir amb el compromís de l'Executiu de portar-la fins al 60% de el salari mitjà a 2023.





Els sindicats CCOO i UGT reclamaven un augment de 25 a 30 euros per a aquest any, tot i que es van mostrar disposats a acceptar una pujada menor si el Govern es comprometia a situar el SMI en 1.000 euros mensuals en 2022.