Vueling i CaixaBank presenten la seva nova targeta de fidelització

Vueling, companyia pertanyent a IAG, i CaixaBank, a través de la seva filial CaixaBank Payments & Consumer, han presentat avui la nova targeta Vueling Visa. Aquesta nova targeta de fidelització permetrà als usuaris de l'aerolínia acumular Avios amb cadascuna de les seves compres i, al mateix temps, obtenir avantatges directes en futurs desplaçaments, ja sigui a través d'embarcaments prioritaris, taulells exclusius de facturació, fast track o més flexibilitat a l'hora de canviar un vol.





La nova targeta té com a principal objectiu la fidelització d'un client per ús freqüent en compres. Tot això associat al club d'avantatges i descomptes de Vueling Club, que compta amb més de 4 milions d'usuaris. Per això, la Vueling Visa comercialitzada per CaixaBank i Vueling ofereix serveis de fraccionament de pagament i finançament de compres característics de les targetes de crèdit. D'aquesta manera, el client pot fraccionar o ajornar el pagament de les seves compres i, al mateix temps, controlar les seves despeses. Aquesta targeta està integrada a les diferents solucions tecnològiques i canals de l'entitat financera com CaixaBankNow, xPays, entre altres.





Juan Gandarias, conseller delegat de CaixaBank Payments & Consumer, i Marco Sansavini, President de Vueling han segellat l’acord - CAIXABANK





Visa, per la seva part, posa a la disposició de CaixaBank i Vueling la xarxa VisaNet, que garantirà als clients que utilitzin aquesta nova targeta de fidelització realitzar pagaments àgils i assegurances en qualsevol moment i lloc.





Targetes adaptades a les necessitats de cada usuari





La nova targeta compta amb dos nivells: Vueling Visa (clàssica) i Vueling UP! Visa (premium). Totes dues modalitats són gratuïtes el primer any. A partir del segon any, al nivell bàsic, la targeta té un cost de 45 euros anuals.





Com a contraprestacions, els clients podran rebre fins a 4.500 Avios de benvinguda, 1 Avios per cada 2 euros gastats amb la targeta i 4 Avios per cada euro gastat a Vueling, segons el tipus de tarifa triada. A més, els usuaris tindran com a beneficis la possibilitat d'embarcament prioritari, canvis en la reserva el mateix dia del vol i un call center dedicat en exclusiva.





Al nivell Premium, amb un cost anual de 90 euros a partir del segon any, els clients podran rebre fins a 9.000 Avios de benvinguda, 1 Avios cada 2 euros gastats amb la targeta i 8 Avios per cada euro gastat a Vueling, també segons el tipus de tarifa triada pel client. A més dels beneficis del nivell bàsic, amb aquesta modalitat de targeta se sumen el check-in prioritari i fast track a l'hora de volar.





Entitat pionera en la fabricació de targetes amb materials sostenibles





Aquesta nova targeta de fidelització, llançada conjuntament amb Vueling i la contractació de la qual es pot fer de forma digital, se suma al conjunt de targetes emeses per CaixaBank, que des d'aquest mateix any es fan exclusivament amb materials reciclats i biodegradables. D'aquesta manera, CaixaBank culmina un procés que va iniciar el 2019, amb la introducció, per primera vegada a Espanya, de targetes fabricades amb materials sostenibles.





El 2019, CaixaBank va passar a comercialitzar totes les targetes regal de l'entitat (unes 150.000 unitats a l'any) amb un material biodegradable (àcid polilàctic, procedent de midó de blat de moro). A l'agost del 2020, CaixaBank va llançar la targeta Visa & Pay reciclada, la primera targeta comercialitzada a Espanya el suport de la qual està fabricat amb material 100% reciclat (en aquest cas, PVC-R). En l'actualitat, ja són 125.000 les Visa & Pay reciclades en circulació.





La decisió de CaixaBank de passar a emetre tota la seva gamma de targetes amb materials més sostenibles contribuirà a reduir la petjada de carboni. Segons dades tècniques, en la producció d'una targeta de PVC-R es consumeix un 45% menys d'aigua i s'emet 15% menys de CO2 que en el mateix procés realitzat amb una targeta de plàstic.