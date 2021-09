Urkullu insta a rellançar la 'nació basca' i a derogar l'abolició de furs per tornar a la sobirania prèvia al 1839

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha apel·lat aquest dijous al Parlament basc a arribar a un consens sòlid per al "rellançament" d'Euskadi com "nació basca", i ha defensat una nova fórmula de Concert Polític que "permeti la reintegració foral plena", el que suposaria la derogació "definitiva" de les lleis d'abolició dels Furs i "retornar a la sobirania anterior a 1839".





Aquesta fórmula de Concert, plantejada per Urkullu durant el ple de política general de la Cambra autonòmica, suposaria, segons ha assegurat el Lehendakari, "el compliment" de la Constitució i de l'Estatut de Gernika.





Segons la seva opinió, aquest fórmula de Concert consolidaria "un sistema polític de convivència", que donaria resposta a el "problema basc", i es "pot obrir pas a l'ordre constitucional, establint un instrument que preservi la bilateralitat amb garanties de compliment del que acordat ". Aquest sistema de concertació "impediria la modificació unilateral de el nou Pacte polític aconseguit".





Iñigo Urkullu @ep





Iñigo Urkullu ha criticat "la greu erosió competencial de l'autogovern transferit", el "contumaç incompliment de l'autogovern reconegut" i la "mutació progressiva" que, al seu entendre, s'està produint en "les regles polítiques de relació entre Euskadi i l'Estat que semblen perseguir una nova relació més uniformitzadora, amb una Administració central més gestora i orientada a la recentralització de el poder polític ".





Per això, creu que progressar en autogovern "no és només aconseguir les transferències pendents", sinó també "mirar enrere, per assegurar que l'Estatut de Gernika segueix viu i segueix suposant el reconeixement de la identitat de poble basc, singular, diferenciada i constituïda per la titularitat dels Drets Històrics ".





Després de demanar, de nou, el compliment íntegre de el text estatutari, acordat ja entre els governs basc i de l'Estat en un cronograma, que és el "autogovern reconegut", ha al·ludit a "l'autogovern necessari" en què avançar.





El Lehendakari ha assenyalat que l'actualització dels Drets Històrics ha d'abastar un mecanisme de "bilateralitat efectiva".





"NACIÓ FORAL"





En aquest sentit, ha reafirmat que Euskadi "és una Nació Foral". "El nostre sistema d'autogovern i arquitectura institucional és singular. Som un país plural", ha assenyalat, per plantejar "una mirada a el futur des de la realitat històrica".





Urkulu ha recordat que el 21 de juliol de 1876, fa 145 anys, es va promulgar i sancionar la Llei d'abolició dels Furs de Biscaia, Guipúscoa i Àlaba, de manera que "es liquidava així el marc

juridicopolític en què havien viscut els territoris bascos "i es" liquidava el peculiar sistema democràtic-representatiu que venia ja condicionat per la fórmula 'sense perjudici de la unitat constitucional de la monarquia', des del Conveni de Bergara de 1839 ".





D'aquesta manera, proposa arribar a "un nou Pacte que reconegui la realitat nacional, la singularitat de l'autogovern basc, assenteix una relació bilateral amb l'Estat i afavoreixi la presència i projecció internacional d'Euskadi".





"El model de concert i conveni econòmic, que no va ser en realitat un privilegi, sinó una imposició arran de l'abolició dels Furs, es planteja com un punt de referència eficaç", ha manifestat.





En aquest sentit, ha apel·lat, en primer lloc, "a una major defensa pública de el model de Concert Econòmic" i al seu "extensió d'aquest mecanisme d'èxit a una nova fórmula de Concert Polític Basc", que "contribueixi a resoldre l'anomenat ' problema basc '.





"REINTEGRACIÓ FORAL"





El Lehendakari ha defensat "una fórmula de Concert que, en compliment de la disposició addicional única de l'Estatut, la disposició addicional primera de la Constitució i la disposició derogatòria segona de la Constitució permeti la reintegració foral plena, és a dir, derogar definitivament les lleis de abolició dels Furs i retornar a la sobirania anterior a 1839 ".





En la seva opinió, d'aquesta manera, es consolidaria "un sistema polític de convivència". "Aquesta opció es pot obrir pas en l'ordre Constitucional, establint un instrument que preservi la bilateralitat amb garanties de compliment de l'acordat. La base és un sistema concertat que impedeixi la modificació unilateral de el nou Pacte polític assolit", ha subratllat.





"UNA OPORTUNITAT"





Iñigo Urkullu ha plantejat al Parlament basc "un repte compartit", el de arribar a "un consens sòlid al voltant d'un gran projecte d'autogovern", que permeti "materialitzar el desig majoritari de la societat basca concretat en una actualització i aprofundiment de l'autogovern ".





"Aquesta és una base compartida per avançar en el rellançament d'Euskadi, de la nació basca, la Nació de la igualtat, la solidaritat, la cohesió social, el progrés i el benestar", ha explicat.