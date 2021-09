Mor de càncer un pacient que va anar 41 vegades al metge fins que el van diagnosticar

Pixabay





El Servei Canari de Salut ha estat condemnat per un jutge després de trigar sis mesos en detectar-li càncer de pulmó terminal a un pacient que va acudir més de quaranta vegades al metge.





Tot va començar quan aquest home de 41 anys, amb antecedents familiars d'aquest tipus de càncer, va començar a sentir dolor al pit i tos. Va reclamar atenció mèdica al centre de salut d'Adeje, però el van enviar a casa sense diagnòstic. I la mateixa situació es va repetir fins a una quarentena d'ocasions en un termini de tres mesos.





Segons els mitjans locals, a més de dolor al tòrax i tos, el pacient va perdre 15 quilos ràpidament. Però no el van derivar al servei oncològic ni a cap especialista malgrat anar durant tres mesos cada dos dies dies al metge. A la sentència del jutge s'informa, més concretament, de que l'home va acudir fins a 41 ocasions al centre de salut en un termini de 106 dies.





Van haver de passar sis mesos fins que el jove va rebre el seu diagnòstic: càncer de pulmó terminal. Ja era massa tard per tractar-lo. Va haver de ser ingressat, va rebre cures pal·liatives i va morir a l'hospital un any després dels primers símptomes.





El jutge considera que va haver de ser diagnosticat abans, així com haver rebut cures pal·liatives amb anterioritat per mitigar el seu dolor i el de la seva família. Per això ha condemnat al Servei Canari de Salut a indemnitzar amb 30.000 euros a la família del pacient.