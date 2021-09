Badalona recupera les activitats gimnàstiques per a la Gent Gran

Pixabay





L'Ajuntament de Badalona torna a organitzar juntament amb els diferents casals de Barcelona activitats gimnàstiques per a la gent gran. Totes les activitats per aquest curs 2021/22 es portaran a terme a l’aire lliure, en grups reduïts de fins a 25 persones i seguint totes les normes de prevenció sanitària que estableixin les autoritats en cada moment. Començaran el dia 20 de setembre .





Per facilitar l’assistència al major nombre de persones possible, les activitats es faran en espais propers als casals, on s’han de fer les inscripcions.





La regidora de l’Àrea de Gent Gran, Ciutadania, Polítiques d’Igualtat, Feminismes i LGTBI, Florència Badia, ha animat als avis a participar en aquesta activitat perquè “és fonamental promoure el benestar físic i emocional fomentant les relacions interpersonals i evitant l’aïllament i la soledat no desitjada”.





Mentre els casals de gent gran han hagut d’estar tancats, l’Ajuntament va promoure passejades organitzades per a la Gent Gran per diferents punts de la ciutat per tal d’afavorir l’exercici saludable i les relacions socials amb el manteniment de les mesures sanitàries recomanades.