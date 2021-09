Aragonès assegura a 'The New York Times' que vol explorar una llei per legalitzar un referèndum

Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat en una entrevista a 'The New York Times' que vol explorar la possibilitat de crear una llei a Espanya que legalitzi un referèndum.





"L'important és que hi hagi voluntat política" per arribar a un acord, ha afirmat en l'entrevista, després que dimecres es reunís amb el president de Govern, Pedro Sánchez, i es reprengués la taula de diàleg.





Aragonès, a què 'The New York Times' defineix com un independentista moderat, també ha insistit que la seva voluntat és aconseguir una amnistia i aconseguir un referèndum pactat amb el Govern central.