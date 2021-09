Descoberta una causa probable de l'alzheimer

La Universitat de Curtin, a Austràlia, ha portat a terme una nova i innovadora investigació en què ha descobert una probable causa de la malaltia de l'Alzheimer. L'estudi, provat en models de ratolí i publicat a la revista PLOS Biology, va concloure que la malaltia pot produir-se per la fugida de la sang al cervell de petites partícules que porten greixos que al seu torn transporten proteïnes tòxiques.





John Mamo, investigador principal de l'Institut de Recerca d'Innovació en Salut Curtin (CHIRI), explica que el grup de científics que ha treballat en aquesta investigació, ha descobert el següent: "Si bé anteriorment sabíem que la característica distintiva de les persones que viuen amb la malaltia d'Alzheimer era l'acumulació progressiva de dipòsits de proteïnes tòxiques dins el cervell anomenats beta-amiloide, els investigadors no sabien on s'originava el amiloide ni per què es dipositava al cervell".





A això, ha afegit: "La nostra investigació mostra que aquests dipòsits de proteïnes tòxiques que es formen en el cervell de les persones que viuen amb la malaltia d'Alzheimer probablement es filtren al cervell a partir de partícules que transporten greix a la sang, anomenades lipoproteïnes".







Per aquesta raó, assegura que "aquesta 'via de sang a cervell' és important perquè si podem controlar els nivells en sang de lipoproteïna amiloide i prevenir la seva filtració al cervell, això obre possibles nous tractaments per prevenir la malaltia d'Alzheimer i alentir la pèrdua de memòria".





LA DIETA, CLAU PER A DISMINUIR LA VELOCITAT DE L'ALZHEIMER





A més d'això, els experts d'aquesta universitat australiana van publicar en l'esmentada revista PLOS Biology que la proteïna tòxica beta-amiloide es produeix en diversos òrgans. Fins ara, gairebé tots els models de l'Alzheimer s'han centrat en la producció en excés en el cervell d'A-beta, que imita els estranys casos genètics de la malaltia en humans.





Malgrat això, en gairebé cap cas es creu que la sobreproducció d'A-beta en el cervell sigui fonamental per a l'etiologia de l'Alzheimer. En realitat, consideren que pot ser més decisiu l'estil de vida de les persones. Els investigadors han trobat que la proteïna tóxica beta-amiloide es crea, per exemple, en el fetge. Així, van assegurar que aquest òrgan pot ser clau en l'inici i la progressió de l'Alzheimer. I que una dieta rica en greixos podria accelerar la producció hepàtica d'aquesta proteïna i contribuir a una acceleració de la malaltia.





Referint-se a aquesta troballa, Mamo assenyala: "Com vam predir, l'estudi va trobar que els models de ratolí que produïen lipoproteïna amiloide en el fetge patien inflamació en el cervell, mort accelerada de les cèl·lules cerebrals i pèrdua de memòria. Si bé ara es necessiten més estudis, aquesta troballa mostra que l'abundància d'aquests dipòsits de proteïnes tòxiques a la sang podria abordar-se a través de la dieta d'una persona i alguns medicaments que podrien atacar específicament la lipoproteïna amiloide, reduint així el seu risc o alentint la progressió de la malaltia d'Alzheimer".