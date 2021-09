Rodrigo Díaz, la tiorba com a protagonista

Rodrigo Díaz

Intavolatura di tiorba





No resulta massa freqüent escoltar la tiorba com a instrument solista, i molt menys com a únic protagonista d'una gravació. Aquest pintoresc cordòfon barroc sol exercir el paper d'acompanyant, bé com a única parella de la veu, bé com a part del conjunt d'instruments que conformen el baix continu. Doncs bé, el músic xilè Rodrigo Díaz ha dut a terme l'enregistrament d'un disc, Intavolatura vaig donar tiorba, dedicat exclusivament al so d'aquest guitarró o llaüt augmentat, utilitzant com a repertori peces de Robert de Visée, i transcripcions d'obres de Johann Sebastian Bach i de François Couperin.









L'origen de la tiorba (terme que procedeix del llatí i que dóna nom a l'instrument en italià i espanyol, mentre que en anglès es designa com theorbo) es remunta a la Florència de finals de segle XVI, moment en què es crea amb el fi d'acompanyar el cant de la veu. És concebut com un cordòfon de grans dimensions, amb una sèrie de bordons llargs que reforcin la sonoritat d'instruments com el llaüt, de què és parent proper. De fet, l'aspecte de la tiorba és el d'un llaüt a què se li ha afegit un segon pal més llarg. D'aquesta manera, una de les versions més comunes de la tiorba consta de sis ordres, o parells de cordes que es trepitgen, més 8 addicionals, el doble de llargues que les primeres i afinades en el claviller de dalt, que baixen paral·leles al màstil, i es toquen a l'aire.





En els seus inicis va ser conegut també com chitarrone, terme derivat del vocable grec kythara, atès que els humanistes florentins buscaven recrear l'art clàssic grec de recitar amb acompanyament instrumental. El primeríssim repertori per tiorba van ser els cants monòdics italians de compositors com Caccini o Peri, entre d'altres, peces recitativas per a una sola veu que eren musicades per l'instrument. Igualment, la tiorba va estar present en les primeres òperes, com Eurídice de Peri o l'Orfeo de Monteverdi, acompanyant a aquest gènere durant diverses dècades.





Rodrigo Díaz, fundador de Syntagma Musicum i partícip en altres formacions com La Pulsata i Les Carillons, va aprofundir els seus estudis d'aquest instrument al Conservatori Superior de Sevilla amb el mestre de la corda polsada Joan Carles Rivera. Actualment, Díaz és el director del Cor Madrigalista Usach.





El repertori triat per a la gravació part de música especialment escrita per a aquest instrument per Robert de Visée, a més d'adaptacions de partitures per a cello de Bach i d'altres de tecla de Couperin. Visée és potser el més desconegut dels tres. Va ser músic a la cort de Lluís XIV, i va compondre diversos llibres per a guitarra, així com algunes suites per a llaüt i per a tiorba, com les incloses en el disc.





D'altra banda, Díaz s'ha encarregat de transcriure la Suite per a cello N º 3 en do major BWV 1009 i cinc peces de clavecí de François Couperin. L'esforç de convertir les partitures en tabulatures per tiorba ha estat notable, com reconeix el mateix intèrpret, sobretot tenint en compte que, en les seves pròpies paraules, tant les obres de Bach com les de Couperin presenten un nivell de dificultat molt superior al de la música de tiorba que ha arribat a nosaltres.





El resultat d'aquest treball és una demostració de la bellesa del so que emana d'aquest antic cordòfon quan se li cedeix el paper protagonista, i no queda com un complement de la veu, o com a part d'un conjunt d'instruments. Sorpren la versatilitat melòdica de la veu profunda d'aquestes cordes, que semblen més pensades per a l'acompanyament rítmic, però de les que Rodrigo Díaz ha sabut extreure una aura evocadora i sensible.