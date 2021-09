Endesa inverteix 1,2 milions en reformar la xarxa de quatre municipis del Baix Penedès

@EP





Endesa ha invertit 1,2 milions en reformar part de la xarxa elèctrica de mitja tensió de quatre municipis del Baix Penedès (Tarragona). L'objectiu de les actuacions és "incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament als seus clients", ha informat aquest dijous en un comunicat.





Els municipis en què la companyia elèctrica ha dut a terme aquests treballs són el Vendrell, Calafell, Segur de Calafell i Bellvei (Tarragona).





Preveu el tancament de sis anelles elèctriques, la renovació de set línies de 25 quilovolts (kV), la reforma de sis centres de transformació i el soterrament d'una línia elèctrica amb el desballestament de l'antiga estructura, "el que suposarà una important reducció de l'impacte visual".





El conjunt d'aquestes actuacions persegueixen "augmentar la fiabilitat del servei", reforçar la xarxa elèctrica de les tres poblacions i incrementar la seva seguretat i resiliència.





A més, permet "deixar les infraestructures a punt" per poder atendre el creixement vegetatiu dels municipis, dimensionar per donar resposta a eventuals puntes de consum i preparar-la de manera adequada per acomodar nous subministraments que hi pugui haver en un futur.





A Calafell, es durà a terme una de les obres més singulars de tota l'àrea: el soterrament d'aproximadament 1,6 quilòmetres d'una línia elèctrica de 25 kV que discorre per l'Avinguda de Lluís Companys, amb el consegüent desmuntatge de totes les torres que la subjecten, de 22 metres d'altura.