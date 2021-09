El Parlament Europeu investigarà els llaços de l'independentisme català amb la Intel·ligència russa

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha votat a favor de l'informe de Parlament Europeu sobre la relació amb Rússia que inclou la petició d'estudiar els llaços de l'independentisme català amb la Intel·ligència russa, que va revelar el diari nord-americà 'The New York Times' i suposadament relacionats amb el propi Puigdemont.





Carles Puigdemont @ep





La petició d'una investigació en profunditat va ser inclosa com a esmena a un informe més ampli en el qual es demana a la UE que no reconegui la Duma estatal russa i suspengui a Rússia d'organismes com el Consell d'Europa si els comicis legislatius que es celebren aquest diumenge són considerats fraudulents. Es dóna la paradoxa que Puigdemont i els exconsellers eurodiputats han donat suport l'informe en la seva totalitat, tot i que posa la lupa sobre els suposats contactes del secessionisme català amb el Kremlin.





El document ha estat aprovat amb 494 vots a favor, incloent el suport de Junts, 103 en contra i 72 abstencions. Segons ha explicat Junts en un comunicat, la formació comparteix la preocupació per les interferències russes a la UE, mentre que ha carregat contra l'esmena presentada pel grup socialdemòcrata, que fa referència als contactes de l'entorn de Puigdemont amb la Intel·ligència russa.





L'esmena va ser recolzada per 462 parlamentaris, entre ells els representants de PP, PSOE, Ciutadans i Vox. En contra van votar Junts, ERC, PNB i Unides Podem, mentre que els verds s'han abstingut en bloc.





Puigdemont ha assenyalat en un comunicat que l'esmena busca "per la porta de darrere" fomentar una acusació "infundada" contra l'independentisme català. "Només vol tergiversar un moviment democràtic i presentar-lo com un instrument per a desestabilitzar la UE i cobrir la repressió de la qual és objecte i aïllar-lo de possibles aliances", ha criticat Junts en un comunicat, en què assegura que l'Eurocambra dóna peu a notícies falses.





En concret, l'informe aprovat demana estudiar els "contactes estrets i regulars entre funcionaris russos i el secessionisme català", després de la publicació de 'The New York Times', a l'entendre que "podria resultar ser un altre exemple d'ingerència russa als Estats membres i dels constants intents de Rússia d'explotar qualsevol assumpte que pugui promoure la desestabilització interna de la Unió ".