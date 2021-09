Un professor acusat d'abusos reconeix donar cops a les "natges" a les alumnes però sense ànim libidinós: "Demano perdó"

Un professor de Primària d'un col·legi concertat de centre de Madrid acusat d'abusos sexuals a quatre alumnes s'ha limitat en el judici a demanar perdó a les famílies, si bé davant del jutge instructor va reconèixer haver realitzat cops a les "natges" a les menors en un context d'acostament afectuós dins de l'àmbit escolar però sense ànim libidinós.





Audiència Provincial de Madrid @ep





El judici ha arrencat aquest matí a porta tancada a l'Audiència Provincial de Madrid a fi a la protecció de les nenes i a petició de la Fiscalia de Madrid. La fiscal ha sol·licitat una condemna de setze anys de presó i que indemnitzi 3.000 euros a cadascuna de les víctimes, i és responsable civil subsidiari el col·legi. El centre escolar està ubicat al districte Centre.





Els fets es van produir entre setembre de 2017 i gener de 2018. La fiscal sosté que durant aquests cinc mesos, el docent va mantenir un comportament de relació amb quatre alumnes basat "de manera reiterada" a tocaments en diverses parts del cos, carícies a l'esquena per sota de la samarreta o en xiuxiuejar paraules a l'oïda i besar-prop de la boca, al clatell o al coll.





L'advocat de l'acusació particular, Miguel Ángel Rubio Sánchez, ha sol·licitat en les conclusions quatre anys de presó per a l'acusat per cadascuna de les dues nenes a les famílies dels quals representa per un delicte d'abusos sexuals continuat. El docent es troba en llibertat provisional a l'espera de la sentència, que s'ha de dictar en les pròximes setmanes.





El lletrat entén que concorre una circumstància agreujant per la continuïtat dels fets en el temps. En les qüestions prèvies, ha sol·licitat en virtut de l'article 730 de la Llei d'enjudiciament criminal que s'alliberi als joves de declarar en sala per a evitar la doble victimització reproduint les declaracions en instrucció.





En instrucció, el docent va admetre un acostament amb les nenes, a les quals donava "natges" (carxots a les natges) però mai amb un ànim sexual ni libidinós, descontextualitzant els fets dels quals se l'acusa.





El testimoni de les noies constitueix la principal prova de càrrec contra l'acusat, unes manifestacions corroborades pels informes psicològics realitzats a les nenes que certifiquen les seqüeles sofertes.





"La seva evolució a l'adolescència ha estat complicada per la relació que hi ha causa efecte amb els fets traumàtics que van viure amb 11 i 12 anys. Algunes de les seqüeles són por, ansietat i sentiment de culpa", ha dit el lletrat.





Les famílies tenen actualment un sentiment de neguit pel transcurs del temps que ha passat, més de tres anys. Segons l'advocat, no es van sentir abrigades pel col·legi pel temps en què es va trigar a reaccionar i acomiadar el docent.





Els suposats abusos es van posar en coneixement de centre al febrer de 2018 però no és fins a desembre d'aquest any quan el col·legi pren mesures contundents contra el professor amb el seu acomiadament. Va ser llavors quan es va interposar una denúncia davant la Fiscalia.





A la vista oral, la sala ha reproduït les gravacions de les declaracions de les afectades i els psicòlegs que van examinar a les menors han ratificat els seus respectius informes, confirmant les seqüeles que pateixen actualment pels fets viscuts.





L'acusat s'ha acollit al seu dret a no declarar però sí que ha fet ús del seu dret a l'última paraula, demanant disculpes a les famílies afectades.





FETS





L'escrit d'acusació assenyala que el docent va estar destinat en el centre entre els mesos de setembre de 2017 i gener de 2018 on va exercir la tasca de professor i tutor d'alumnes d'entre 11 i 12 anys.





La Fiscalia sosté que durant aquests cinc mesos, el docent va mantenir un comportament de relació amb quatre alumnes basat "de manera reiterada" a tocaments en diverses parts del cos, carícies a l'esquena per sota de la samarreta o en xiuxiuejar paraules a l'oïda i besar- prop de la boca, al clatell o al coll.





A una nena de 11 anys va arribar a asseure-sobre els seus genolls aprofitant la correcció d'exercicis a classe i "servint-se d'idèntica circumstància per agafar-la per la cintura, acariciar-la mà i els cabells i xiuxiuejar a l'oïda". La mateixa conducta va mantenir amb una altra nena de la mateixa edat "és habitual que li donés copets al cul".





Al llarg d'aquests cinc mesos, però en data no determinada, es va acostar a una altra alumna també de 11 anys d'edat a qui va arraconar en un passadís de l'escola "intentant obligar-la a que li abracés, aconseguint ella desfer-se".





A una quarta alumna li va fer seure també sobre els seus genolls i en altres ocasions li va estirar la faldilla, "ficant i passant el dit per la goma de la cintura de la mateixa, sent habitual que li donés copets a les natges". Així mateix, en una altra ocasió es va acostar a ella i li va dir a l'oïda que "sabia que era una trencacors".





Tots aquests actes eren públics, bé a classe, bé al pati, bé en els passadissos de l'escola, el que va determinar que fos acomiadat pel centre escolar.