Mor el pintor valencià Álex Alemany

El pintor valencià Álex Alemany ha mort a l'edat de 78 anys, segons han informat fonts de l'entorn del creador.





Alemany --que entre 1993 i 2004 va presidir el Cercle de Belles Arts de València - va néixer el 1943 a la localitat valenciana de Gandia. El 1960 va ingressar a l'Escola d'Arts i Oficis de València i va fer els estudis preparatoris per a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, on va ingressar el 1961 per rebre els ensenyaments de Francisco Lozano, Enrique Ginesta, Genaro Lahuerta o Felipe Garín, entre d'altres .





Álex Alemany @ep





El 1965 viatja a París, el que li va permetre ampliar estudis amb artistes contemporanis. En 1966 repeteix aquesta experiència, perllongant la seva estada a França. El 1968, amplia estudis a Londres a la National Portrait Gallery.





Fins a 1970, va viatjar i va experimentar diverses tendències pictòriques, incidint en l'abstracte expressionista. En aquests anys de joventut, va abordar moltes tendències d'avantguarda, submergit en el corrent general, fins a trobar el seu propi estil, cada vegada més coherent amb la seva sensibilitat poètica, segons explica el catedràtic d'Història de l'Art Santiago Sebastián al web de l'artista.





El 1975, va pintar les primeres obres de retorn al realisme, intuint encertadament el moviment assumit i seguit per altres artistes internacionals, sota el nom de realisme màgic. Des 1975 a 1978 s'instal·la a Madrid, alternant els retrats socials amb els seus treballs de contingut surrealista.





El realisme (i en algunes obres hiperrealisme) d'Alemany, va anar derivant cap a un "inconfusible estil propi, fruit d'una introspecció personal, distanciant progressivament de la fredor d'altres conceptes realistes, parents de la fotografia, com el realisme americà", afegeix el especialista.





RETRATS DE REIS





A més, al llarg de la seva producció, hi ha gran quantitat de retrats, com a prova de la seva predilecció per la figura humana. Entre els personatges de la seva tasca retratista s'expliquen els reis d'Espanya, diversos membres de la Família Reial, rectors d'universitats, acadèmics, presidents de diputacions, alcaldes, degans de notaria, Dret, Medicina i innombrables particulars.





La totalitat de la seva obra pertany a col·leccions privades i museus. Per "principis personals", mai va participar en concursos ni va optar a premis.