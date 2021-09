TMB anuncia un Pla Estratègic per liderar la mobilitat sostenible

Consell Assessor de TMB/ @TMB





La presidenta de TMB, Rosa Alarcón, i el conseller delegat, Gerardo Lertxundi, s'han reunit amb el Consell Assessor per estudiar la darrera versió del nou Pla Estratègic, que serà aprovat pròximament pel Consell d'Administració. Aquest pla té com a horitzó el 2025 i "té la visió que l'any 2025 TMB sigui la principal empresa de serveis de mobilitat del país, liderar la mobilitat sostenible i aconseguir que el 65% de desplaçaments a Barcelona es facin en transport públic" convertint-se en la companyia capdavantera en serveis integrals de mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ha explicat Alarcón.









Rosa Alarcón presidenta de TMB a la roda de premsa/ @TMB





Rosa Alarcón: "TMB aspira a ser la millor empresa de serveis de mobilitat sostenible del país"





En la seva intervenció davant els mitjans Alarcón ha recalmat "una millora del finançament del transport públic per millorar la xarxa i fer possibles els nous projectes". A més a volgut posar de relleu que "TMB aspira a ser la millor empresa de serveis de mobilitat del país al 2025, donat que totes les empreses de transport esdevindran en empreses de serveis de mobiliat".





"Segirem treballant perquè TMB sigui sent una empresa tractora de l'economía. Donat que cada euro invertint en transport públic reverteix en 6 euros a la ciutadanía" ha dit Alarcón.





L'activitat de TMB, ha recordat la seva presidenta, "suposa el 1,2% del PIB a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i genera 22.899 llocs de treball entre directes e indirectes".





Alarcón va assegurar que "TMB treballa juntament amb la Generalitat per aconseguir que la T-Mobilitat sigui una realitat el més aviat possible".





Va avançar a més que al 2023 "Barcelona acollirà el Congrés Internacional del Transport Públic un esdeveniment molt important per convertir la ciutat en el centre de la tercera revolució del sector". Per això ha dit Alarcón " incidirem en la mobilitat i el debat al voltant d'ella amb un cicle de diàlegs amb la societat per debatre sobre la nova mobilitat on serà necessari la renúncia d'alguns sectors, per poder avançar".





QUÈ VOL ACONSEGUIR AQUEST PLA ESTRATÈGIC





En aquest sentit, el pla té entre els seus objectius "arribar a 2,3 milions de viatges diaris en feiner a les xarxes bus i metro" xifra que suposarà un 10% més que a l'any 2019, quan es va arribar al màxim de viatgers en transport públic segons ha anunciat el conseller delegat, Gerardo Lertxundi, qui ha assegurat que "volem participar en solucions integrades de transport amb altres serveis de mobilitat sostenible".





El Consell Assessor de TMB es va constituir el passat mes de maig, coincidint amb el procés d'elaboració del Pla Estratègic.





Es tracta d'un òrgan consultiu que té com a objectiu afavorir un diàleg permanent amb els grups d'interès per contribuir a millorar la gestió de l'empresa. Està integrat per 22 persones de reconegut prestigi i experiència, representants de les organitzacions i sectors més significatius de la societat de la metròpolis Barcelona.





La reunió d'avui ha comptat amb tots aquests experts i el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, que ha assenyalat la importància del transport públic i la mobilitat sostenible per a la ciutat de Barcelona.





Relació de membres del Consell Assesor de TMB





El Pla Estratègic de TMB, que es projectarà sota la marca TMB2025, és fruit d'un treball intens realitzat durant els últims mesos I recull les aportacions de diferents àmbits de participació: del Consell d'Administració, d'alcaldes metropolitans, administracions vinculades al transport, Consell Assessor, Comitès d'Empresa de Metro i Bus, equips tècnics i de direcció de TMB, etc. En paral·lel s'han analitzat els models de diferents ciutats referents en mobilitat d'arreu d'Europa.





L'EMPRESA VOL CREAR NOUS SERVEIS LLIGATS A LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC





TMB contempla posar en marxa nous serveis com les bicicletes i els vehicles compartits amb una clara aposta per la sostenibilitat que configurarà l'organització en un referent mundial de mobilitat des de la vocació de servei públic. Un ambiciós objectiu que s'acompanya de diferents accions on TMB fa un altre pas cap a una companyia de mobilitat més sostenible, apuntant a una reducció de 17.000 tones de CO2 el 2025.





"TMB ha de ser una empresa sostenible, descarbonitzada, accessible, equitativa, que cobreixi les necessitats de la mobilitat" ha afirmat la presidenta de TMB, qui ha recordat també que la companyia "genera 27.877 llocs de treball de forma directa i indirecta".





AVANÇAR EN ELS OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT I ACCESIBILITAT





TMB té un paper capdavanter en la mobilitat sostenible que enfortirà amb una reducció del consum energètic en metro d'un 6% mitjançant l'aplicació de tecnologies que permetin recuperar la pròpia energia generada pels trens. A més, un dels projectes contempla l'ús de l'energia elèctrica de la xarxa de metro per alimentar la càrrega dels autobusos aconseguint un estalvi en el cost.





Es continuarà amb la transformació de les estacions de metro perquè el 100% d'elles siguin accessibles l'any 2024. El Pla inclou millores concretes tant a la xarxa de metro com la de bus. Pel que fa a metro, algunes de les accions més destacades són: la posada en servei del tram central de la línia 9, la incorporació de 96 nous trens per a ampliacions de xarxa, dues noves estacions a Badalona (L1), dues a Esplugues (L3) i tres a Barcelona (L4)





Respecte al bus, el pla preveu una millora de l'eficàcia de la xarxa de bus assolint un increment del 10% de la velocitat comercial en les principals línies i eixos que afecten el 85% dels clients, mitjançant la implantació de millores com la prioritat semafòrica, la creació de més carrils bus, la millora de les vies.





La companyia de Bus incorporarà 508 autobusos d'energies netes dels quals 233 seran elèctrics i 46 d'hidrogen. L'aposta per un futur més verd es tradueix també en l'impuls i posada en servei d'una hidrogenera oberta a l'ús públic i la construcció d'una cotxera verda a Zona Franca, per a 550 vehicles, digitalitzant la gestió i les operacions, l'eficiència energètica i la utilització d'energies renovables.





També es preveu un projecte pilot de bus d'última milla amb vehicle autònom al polígon industrial de la Zona Franca, i es projecta el servei del bus a la demanda en 20 línies de proximitat que donaran servei a 50 barris-





Totes aquestes millores a la xarxa de bus i metro arribaran mentre se celebren els centenaris d'ambdues, la de bus al 2022 i la de metro al 2024.





TECNOLOGÍA PERSONALITZADA PEL VIATGER DEL TRANSPORT PÚBLIC





En el nou Pla Estratègic, TMB contempla una mobilitat més personalitzada gràcies al desenvolupament complet de la T-mobilitat que incidirà en la millora de pagament amb els sistemes més actuals i una optimització de canals d'informació.





En l'àmbit tecnològic, el nou pla de TMB també comportarà una modernització i digitalització de les xarxes i serveis de metro i bus, millorant la videovigilància, la seguretat, els sistemes d'informació al client i el manteniment digital, entre altres qüestions.





TMB treballa en parallel en el seu nou Pla de Responsabilitat Social per contribuir decididament a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. També es referma el compromís de TMB per establir pràctiques específiques per facilitar la contractació de dones a la empresa, així com la promoció del talent femení intern.





TMB VOL CRÈIXER INTERNACIONALMENT





Pel que fa als seus negocis corporatius, TMB creixerà en el negoci exterior, tant de consultoria com de projectes integrals, així com en els serveis de Hola Barcelona, el Bus turístic i el telefèric. Uns ingressos addicionals que permetran seguir millorant el finançament del transport públic i que repercutiran directament en la millora dels serveis integrals de mobilitat que oferirà TMB.







Aquest Pla Estratègic situa TMB com a referent mundial en mobilitat només uns anys abans que precisament Barcelona aculli l'organització del Congrés Mundial de la UITP l'any 2023.