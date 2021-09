Catalunya és el territori 'top 1' en el conreu de marihuana a Europa, segons l'Audiència de Tarragona

@EP





"Dos detinguts al Solsonès per cultivar 1.510 plantes de marihuana en una zona boscosa d'Olius" o... "Desmantellen un cultiu de marihuana amb més de 1.300 plantes al Pla de Santa Maria". I podem continuar... "Un agent dels Mossos, ferit durant el desmantellament de vuit plantacions de marihuana al Segrià". Potser ja hi estem acostumats i se'ns ha fet rutinari, però si ens hi parem a pensar, gairebé cada dia hi ha un titular a la nostra agenda mediàtica que es dedica al cultiu de la marihuana a Catalunya.





Detinguts, troballes, confiscacions, persecucions i fins i tot alguna víctima són efectes propis del conreu, tràfic o tinença del que popularment es coneix com a "maria". I és que aquest és un tema que preocupa molt als cossos policials, i més que els inquietarà després de conèixer les últimes dades que s'han fet públiques aquest dijous.





Segons ha anunciat el fiscal de l'Audiència de Tarragona, Joan Perarnau, Catalunya s'ha convertit en la primera zona a Europa amb més cultiu de cànnabis. "Catalunya i, en concret, Tarragona i el Delta de l'Ebre han passat de ser un lloc de trànsit de marihuana i cocaïna a un lloc de conreu a gran escala, bàsicament la número 1 a Europa", ha explicat Perarnau.





Aquestes declaracions s'han fet en el marc de la Junta Provincial de Seguretat a Tarragona, que ha reunit als principals comandaments dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, del territori en qüestió, així com el president i el fiscal en cap de l'Audiència, per comentar l'augment generalitzat de delictes a nivells prepandèmia.





TOTHOM PLANTA MARIHUANA





Al llarg de la reunió, el tema que més ha alertat els cossos ha estat l'augment de la plantació de marihuana al conjunt del territori català. Tot i no disposar d'estadístiques oficials, s'ha constatat que d'una trentena de plantacions de cànem s'ha passat a més de 150 en el darrer any. Segons Perarnau, ja és un conreu "generalitzat" i se'n planta "a tot arreu", des de cases i xalets ocupats a naus abandonades, o en terres llogades.





Les zones on més increment de cultiu s'ha detectat ha estat al Maresme, nord de Girona, Tarragona i al Delta de l'Ebre.





@EP

A MÉS DE DROGUES; HOMICIDIS, SEGRESTOS I CORRUPCIÓ





Segons s'ha explicat a la Junta Provincial, la problemàtica del tràfic i plantació de cànnabis comporta, normalment, altres accions il·legals en mans d'una delinqüència "organitzada i perillosa". Tal com ha afirmat Perarnau, aquestes activitats van associades a homicidis, segrestos i, fins tot, corrupció de funcionaris -actualment ja hi ha diverses investigacions en curs.





Això, a la vegada que també hi ha robatoris de "mercaderia" entre bandes, el que s'anomena narco assalts. Una xifra que s'ha valorat és que el 2020 es van cometre, segons tenen registrat les diferents policies, més d'un centenar de narco assalts i com a resultat d'aquests va haver-hi almenys set homicidis. Els números no esdevenen alarmants si es té en compte que en un 50% dels casos de conreu de marihuana es fa ús d'armes de foc, d'acord amb les informacions de les autoritats.





ELS DINERS DE L' 'OR VERD'





Segons els cossos de seguretat, la marihuana, denominada com l'"or verd' pels elevats rendiments econòmics que genera, ha anat desbancant altres tipus d'activitats delictives que resulten menys rendibles per als delinqüents. "Mou quantitats ingents de diners", ha manifestat el president de l'Audiència. Tot i això, malgrat ser l'activitat delictiva més preocupant per a jutges i policies, no arriba a tenir gran transcendència a la societat -la delinqüència menor, com danys i robatoris, és més visible.



Durant la Junta Provincial de Seguretat, que s'ha tornat a reunir després de set anys sense fer-ho, també s'ha posat de manifest la importància que totes les policies treballin amb la màxima coordinació per tal de no trepitjar-se. "Ens preocupava la duplicitat de funcions de les tres policies judicials i que estiguin investigant alhora els mateixos delictes", ha dit Perarnau, el qual ha garantit que es tornaran a convocar reunions de forma periòdica.