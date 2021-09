Ayuso s'enfronta a la cúpula del PP per aconseguir el control de Madrid i potser, el de Gènova

L'huracà Ayuso sembla que seguirà donant molt que parlar. La presidenta de la Comunitat de Madrid va escombrar a les eleccions autonòmiques i sembla que, ara, apunta una mica més alt: s'ha enfrontat públicament per la cúpula del seu partit. Isabel Díaz Ayuso vol avançar el conclave per elegir el pròxim president del PP de Madrid, que estava previst per a 2022. La lideressa entén que, després dels resultats recollits a les eleccions, s'ha de "normalitzar la situació" i que ella assumeixi la direcció del partit a Madrid.





Isabel Díaz Ayuso @ep





No obstant això, la seva idea no ha quallat massa a la cúpula del Partit Popular, que aquesta setmana s'ha afanyat a tancar el debat reiterant que el Congrés de PP de Madrid se celebrarà a 2022. En la direcció del partit temen que, deixant campar a seu aire, l'huracà Ayuso se'ls acabi menjant també a ells. I com frenar Ayuso? Donant suport a l'altre pes pesat que tenen a Madrid, José Luis Martínez Almeida, que actualment és molt més proper a la direcció.





Però a Ayuso ningú la frena, i va comparèixer públicament per expressar les discrepàncies amb la cúpula del seu partit. És obvi que Ayuso ja coneixia l'opinió de l'Executiva de l'PP quan va realitzar les declaracions, i ho va fer públicament per llançar-los un ultimàtum, per donar a entendre que en el partit hi ha una guerra interna. A més, va actuar amb una escenificació perfecta, acompanyada d'Esperanza Aguirre, que va trigar dos segons a sortir públicament a donar suport a l'actual presidenta. Però no es va quedar aquí, i va llançar un dard directe contra Gènova, assegurant que està ple de "chiquilicuatres i niñatos".





Esperanza Aguirre és la padrina política de tots els implicats en aquesta guerra: durant el temps que va estar al poder, va nomenar president de les Noves Generacions del PP a Pablo Casado; també va col·locar a Almeida en un alt càrrec de la Comunitat i després el va posar a les llistes per a l'Ajuntament, quan va perdre contra Carmena. També és la descobridora d'Ayuso, que va ser part del seu equip de premsa.





Per això, l'opinió de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid ha caigut com una galleda d'aigua freda a Gènova, que han sortit corrent a carregar contra ella, assegurant que el que va destrossar el PP de Madrid "va ser la corrupció".





La guerra per aconseguir el control del PP de Madrid i, potser, de Gènova, ha començat. "És veritat que ens va la marxa, però nosaltres no vam passar després la guillotina", ha afirmat aquest dijous Ayuso. És d'esperar que la presidenta no estrenyi massa, perquè té el vent a favor: és la líder del PP més sòlida a nivell electoral i en té prou amb anar llançant petites pulles per anar debilitant a Gènova fins que acceptin les seves teories com a pròpies, o es vagin.





D'aquesta manera, Ayuso emprèn el mateix camí que al seu dia va recórrer Aguirre, desafiant la cúpula del seu partit i llançant un missatge clar a l'opinió pública: hi ha una alternativa per dirigir Gènova. Aconseguirà Ayuso fer-se amb el control del PP? O potser li passi com a Esperanza Aguirre, que mai va poder fer caure a Mariano Rajoy.