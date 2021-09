Així ha estat l'operació que ha permès als Mossos trobar al presumpte parricida de Barcelona

Josep Navarro, cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra de Barcelona @EP





El cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra de Barcelona, l'inspector, Josep Navarro, ha explicat que l'home que presumptament va matar el seu fill de dos anys a Barcelona va posar fi amb la seva vida "hores posteriors a la nit del 24 d'agost ", quan es va trobar el cadàver de l'infant. Aquest és el vuitè crim de violència vicaria greu des de 2008 a Catalunya.





En declaracions als periodistes, Navarro ha informat que d'aquesta manera es descarta que hi hagués un pla premeditat, ans el contrari. "No s'ha trobat cap missatge costat del cos, el que ens fa pensar que tot va ser improvisat", ha explicat.





Al presumpte parricida el van trobar aquest dimecres agents de la Unitat Subaquàtica del cos cap a les 13.15 hores en una zona de molt difícil accés, a la banda d'un canal. "El cos sense vida de l'home estava penjat d'un arbre amb el seu propi cinturó en una zona boscosa a prop de l'Aeroport del Prat" ha detallat Navarro, lloc on se'l va veure per última vegada.





"Hem buscat per aire, terra i aigua" han explicat els Mossos, però el terreny era tan complicat que "ni l'equip de drons va aconseguir veure el cos". Un exemple d'això han estat els problemes que ha tingut la comitiva judicial, que s'ha encarregat de l'aixecament del cadàver, per accedir al lloc dels fets a la qual se li ha hagut d'obrir un camí exprés.





La mala olor que desprenia el cos, que feia tres setmanes que estava en descomposició, ha estat el que ha delatat la ubicació del cadàver. A causa del mateix estat de putrefacció, els forenses han trigat aproximadament un dia a confirmar que la persona trobada a prop de l'Aeroport era el presumpte parricida.





AGRAÏMENT CIUTADÀ





Els Mossos han agraït públicament la col·laboració ciutadana per buscar al presumpte assassí -van rebre cent trucades informatives a més de molts missatges en xarxes- i han justificat que van usar les plataformes socials amb l'autorització del jutjat número 23 de Barcelona. Igualment, han anunciat que tornaran a fer servir aquest recurs en casos similars, ja que el valoren "molt positivament".





Com a resposta a una pregunta de Catalunyapress, el cos policial català també ha precisat que a la mare del fill assassinat se li seguirà oferint vigilància 24 hores dels Mossos, encara que no per molt temps més. No obstant això, s'ha informat que la dona pot recórrer als serveis del Grup d'Atenció a la Víctima per continuar amb el suport psicològic.