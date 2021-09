Creu Roja alerta que "el món s'enfronta a una crisi humanitària sense precedents"

Terra - Unsplash





Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja (IFRC, per les sigles en anglès) ha alertat que des del començament de la pandèmia de coronavirus, els desastres climatològics han afectat la vida de prop de 139.200.000 de persones i han matat a altres 17.242.





Això és el que llança el nou anàlisi publicat avui per l'organització en col·laboració amb el Centre Climàtic de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja, sobre els impactes compostos dels fenòmens meteorològics extrems i de la COVID-19.





En total s'estima que 658.100.000 de persones vulnerables han estat exposades a temperatures extremes, una de les "múltiples crisis" i "vulnerabilitats superposades" a què s'enfronten les societats, especialment aquelles més desfavorides.





És per això que en el document la Federació posa en relleu la necessitat d'abordar les dues crisi --la sanitària i la climatològica-- de manera "simultània", ja que la pandèmia ha afectat els mitjans de vida a tot el món i ha fet que les comunitats siguin més vulnerables als riscos del clima.





A la qüestió, el president de la IFRC, Francesco Rocca, ha destacat que "el món s'enfronta a una crisi humanitària sense precedents" en què la salut i el clima "estan portant a les comunitats a el límit".





"En el període previ a la COP26 (Cimera Internacional de Clima), instem als líders mundials a prendre mesures immediates no només per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, sinó també per abordar els impactes humanitaris existents i imminents de el canvi climàtic" , ha apuntat.





Així, la IFRC ha fet èmfasi en què la pandèmia "continua causant estralls" amb "impactes directes en la salut de milions de persones" a tot el món, però també comporta un impacte indirecte a nivell global a causa de, en part, les mesures de resposta implementades per contenir la pandèmia.





De la mateixa manera, la inseguretat alimentària causada pels fenòmens meteorològics extrems s'ha vist agreujada també per la pandèmia. Els sistemes de salut estan portats a el límit i els més vulnerables han estat els més exposats a xocs superposats.





Per exemplificar això, l'organització ha explicat el cas de l'Afganistan, on la sequera ha paralitzat la producció agrícola i ha disminuït el bestiar, deixant a milers de persones "famolenques i desnodrides".





A Hondures, els huracans que han assotat el país durant el període pandèmic també han implicat desafiaments addicionals ja que "milers de persones van quedar sense llar a refugis temporals" que tenien un aforament reduït en base a les mesures contra la propagació de virus.





D'altra banda, a Kenya s'enfronten a sequeres, inundacions i plagues de llagostes, el que augmenta la inseguretat alimentària mentre que les restriccions de la COVID-19 van alentir l'arribada d'ajuda humanitària.





"La despesa massiu en la recuperació de la COVID-19 demostra que els governs poden actuar ràpidament i dràsticament enfront de les amenaces globals. És hora de convertir les paraules en fets i dedicar la mateixa energia a la crisi climàtica", ha reivindicat Rocca.





Finalment, el president de IFRC ha lamentat que "cada dia" la societat actual és "testimoni del canvi climàtic provocat per l'home". "L a crisi climàtica és aquí i hem d'actuar ara", ha tancat.