Francesc Boya avisa que Lleida té "una problemàtica de desequilibri demogràfic"

Francesc Boya i José Crespín, amb alcaldes de petits municipis de Lleida. - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN





El secretari general per al Repte Demogràfic del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), Francesc Boya, ha avisat aquest dijous que la província de Lleida presenta, com d'altres, "una problemàtica de desequilibri demogràfic amb un 5% de la població de tot Catalunya, i per tant hi ha un problema d'equilibri i cal buscar la dinamització del territori ".





Així ho ha manifestat en una trobada que ha mantingut amb el subdelegat de Govern, José Crespín, i amb alcaldes de municipis que formen part del col·lectiu 'Eines per al Repoblament Rural', ha informat la Subdelegació de Govern en un comunicat.





Boya ha posat com a exemple el projecte dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 als Pirineus, iniciativa que considera que cal mirar "amb il·lusió i expectatives com a projecte de país, perquè pot ser una oportunitat important de dinamització i de recuperació d'infraestructures".





El motiu de la reunió, que s'ha dut a terme a petició d'aquest grup de treball, era, segons Boya, conèixer les preocupacions dels alcaldes i explicar el pla de 130 mesures davant el repte demogràfic previstes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) de el Govern d'Espanya "dirigides als petits municipis, amb una inversió de 10.000 milions d'euros".





A la trobada han assistit els alcaldes de Castelló de Farfanya; Puigverd d'Agramunt; Sidamon; Montgai; L'Argentera; Sant Guim de Freixenet; Sant Llorenç de Morunys; Rialp; Bellaguarda; Estaràs; Preixens; Cervià de les Garrigues, i Torre-serona.