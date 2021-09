Govern central i sindicats acorden pujar el SMI en 15 euros des l'1 de setembre

El Govern central i les organitzacions sindicals CCOO i UGT han arribat a un acord per incrementar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) en 15 euros, fins als 965 euros mensuals en catorze pagues, amb efectes des de l'1 de setembre d'aquest any, segons han informat el Ministeri de Treball i els dos sindicats en un comunicat conjunt.





Finalment, les parts no han fixat en l'acord cap quantia per al proper any, però sí que han establert el compromís perquè el SMI, mitjançant la seva "progressiva revisió" en 2022 i 2023, arribi al 60% del salari mig abans de la fi de la legislatura, tal com determina la Carta Social Europea subscrita per Espanya i com va prometre el Govern de coalició.





De l'acord han quedat despenjades les organitzacions empresarials CEOE i Cepime, que porten setmanes dient que no és el moment d'elevar el salari mínim atès que l'economia espanyola es troba en els inicis de la recuperació i la creació d'ocupació es podria veure danyada.





En aquest sentit, Cepime va publicar aquesta mateixa setmana un estudi, en col·laboració amb Randstad, en què advertia que situar el SMI en 1.000 euros mensuals en 2022, amb un augment mitjà de 19 euros en 2021, podria destruir entre 60.000 i 130.000 llocs de treball fins 2023.





Els 15 euros en què pujarà el SMI des l'1 de setembre estaran dins de la forquilla d'augments de 12 a 19 euros que va plantejar el Ministeri de Treball en la negociació, seguint les recomanacions del comitè d'experts que va analitzar la senda per la que hauria transitar aquesta renda mínima per complir amb el compromís de l'Executiu de portar-la fins al 60% del salari mitjà a 2023.





Els sindicats CCOO i UGT reclamaven un augment de 25 a 30 euros per a aquest any, tot i que es van mostrar disposats a acceptar una pujada menor si el Govern es comprometia a situar el SMI en 1.000 euros mensuals en 2022.





La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, fa temps que defensa la pujada del SMI per a aquest any, fixant com a data dels seus efectes l'1 de setembre. No obstant això, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, va afirmar que s'aplicaria en l'últim trimestre d'aquest any. Finalment, l'alça del SMI tindrà efectes des de l'1 de setembre, per la qual cosa haurà de figurar en la nòmina d'aquest mes.





A primera hora del matí saltava la notícia que Govern i sindicats estaven ultimant un acord per elevar el SMI fins als 965 euros mensuals des de l'1 de setembre, fet que suposa una alça del 1,6% respecte a la quantia actualment vigent, de 950 euros mensuals.





Inicialment, les parts s'estudiaven incloure també en l'acord l'objectiu de pujar el SMI a 1.000 euros mensuals en 2022, però finalment han optat per una fórmula més ambigua, sense incloure una xifra concreta, que en tot cas assegura el compromís d'arribar al 60 % del salari mig abans que acabi la legislatura.





ELS SINDICATS CELEBREN L'ACORD





El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrat aquest vespre la seva satisfacció per l'acord assolit, ja que a més de recollir la pujada del SMI per a aquest any, se seguirà elevant aquesta renda mínima en 2022 i 2023 "amb el compromís inequívoc "que arribi el 2023 al 60% del salari mitjà.





"Estem satisfets perquè es compleixen els dos objectius que teníem: que aquest camí comencés el 2021, continués en 2022 i acabés en 2023. Creiem que és un acord molt important per millorar les condicions salarials de la gent que menys recursos té", ha ressaltat Sordo.





Per la seva banda, el vicesecretari general de Polítiques Sindicals d'UGT, Mariano Foia, ha valorat molt positivament l'acord, i ha recordat que aquesta pujada del SMI es produeix en un context de dificultat econòmica, d'augment dels preus i d'una pujada " desmesurada "del rebut de la llum.





"Tot això justifica aquesta pujada, que va destinada als més desfavorits i als que menys tenen", ha subratllat Foia, que ha afegit que l'objectiu sindical segueix sent que el SMI abast l'1 de gener de 2022 als 1.000 euros mensuals per catorze pagues.