Detingut un ciutadà que va intentar atropellar els clients d'un bar

@EP





Els agents de la Guàrdia Civil d'Alacant han detingut un home de 64 anys que presuntament va atropellar les taules d'una terrassa d'un bar de Xàbia amb la ferma intenció d'atropellar un dels clients. L'acusen d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.





Els fets van passar a les 21: 30h del dimecres, quan un cotxe petit es va emportar pel davant les taules d'un restaurant del nucli antic de la localitat. Afortunadament, segons un comunicat de la Guàrdia Civil, "no va aconseguir arribar a cap persona" perquè es van poder apartar a temps.





Segons les primeres informacions, l'autor dels fets ha confessat que volia atropellar un dels clients del bar, en principi com a represàlia per una baralla prèvia. No obstant això, no ho va aconseguir. La víctima va poder escapar i les dimensions del vehicle no van permetre que el conductor pogués arribar fins a ella.