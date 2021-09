Jorge Javier recorda Mila Ximénez en xarxes socials

@EP





El passat 23 de juny es coneixia la trista notícia de la mort de la televisiva Mila Ximénez. Les xarxes socials es van omplir de missatges d'afecte cap a ella, així com d'altres de condol per als seus familiars i amics.





Aquests últims van inundar els seus comptes de Twitter o Instagram amb dedicatòries per la periodista, així com de fotos al seu costat. I Jorge Javier Vázquez ha decidit compartir una altra imatge amb Mila aquest dijous. En ella apareixen tots dos, contents i somrients, després que Mila fos expulsada de la casa de Gran Hermano VIP.





L'amistat compartida pel presentador de Sálvame i la que fos col·laboradora del mateix programa era coneguda per tots. Per això, no sorprenen les paraules que Jorge Javier li ha dedicat ara a la seva amiga: "No faig res més que pensar en tu". Una frase curta, però plena de sentiments.