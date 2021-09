RTVE preveu 270 prejubilacions amb valor de 13 milions d'euros

@EP





Aquest 2021 hi haurà més beneficiaris de la retirada anticipada i bonificada dels treballadors grans de RTVE. Les prejubilacions d'empleats aquest any, per les quals s'abonen uns 50.000 euros en un termini de dos anys a aquells que igualin o superin els 63 anys d'edat, augmentaran fins a arribar als 270 treballadors. Així ho van acordar amb els sindicats en el marc del conveni col·lectiu que pretenia rejovenir la plantilla de la companyia.





Ha estat el president de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, el qual ha informat que es produiran a el menys 270 prejubilacions d'aquesta forma. I és que la mitjana d'edat dins de la companyia és força elevada.





Per això el 2020 van començar un pla en què, tal com va assenyalar el president, ja es van produir 176 prejubilacions bonificades que van suposar una despesa de 8,8 milions d'euros. Però aquesta xifra serà més alta amb els 270 recessos més que planegen.





Segons el mitjà La Información, que es produeixin aquesta quantitat de prejubilacions podria fer pujar l'erari públic en 13,5 milions d'euros.