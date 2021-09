Junts no marxarà del Govern i acota la crisi a "un incompliment de l'acord de legislatura"

Jordi Sánchez @ep





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest divendres que la seva formació no s'ha plantejat sortir de Govern i ha acotat la crisi oberta al Govern català de coalició a un "incompliment de l'acord de legislatura" entre els socis.





En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sànchez ha dit que, tot i que es tracta d'un "problema no menor", no ha de tenir més recorregut en altres àmbits de la coalició.





"Una altra cosa és que hi hagi actors polítics fora de el Govern als quals els agradaria. Però una coalició és sòlida si els dos integrants tenen voluntat de mantenir-la. No es veurà amenaçada per les crítiques de l'oposició", ha sostingut.





En un altre punt, preguntat sobre la taula de diàleg, Sànchez ha assegurat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sabia des de "fa setmanes" que nomenarien a una delegació que probablement no estaria composta íntegrament per membres de Govern.





En la mateixa línia, ha explicat que Aragonès sí li va dir que li agradaria que designessin una delegació amb membres de Govern, però ha afegit que li va respondre que podria no ser així: "Fa setmanes que tenia un missatge meu, enviat al mòbil" .





Tot i que ha volgut evitar la confrontació amb Aragonès, ha negat reiteradament que hi hagués un acord verbal sobre la composició de la taula, i ha destacat que entenien que el fet que la delegació catalana la integraran consellers d'ERC i el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró , ja li donava "una dimensió governamental".





En concret, Sànchez ha recalcat que si Junts voldria obstaculitzar-podria haver pogut votar en contra de la proposta de Aragonès sobre la composició de la delegació catalana, i això sí que hauria estat "una acte de deslleialtat insuportable".





"ELS MATEIXOS NOMS"





Malgrat tot, ha manifestat les ganes de Junts de poder participar a la taula "amb els mateixos noms", i en cas de no poder estar escoltaran i aplicaran l'acord de legislatura per fer el monitoratge dels acords que s'assoleixin.





Així, davant la reunió de la taula de dimecres, ara s'han emplaçat a celebrar una trobada dels espais de seguiment de l'acord, però ja ha subratllat que per part de Junts no volen "tensar" a el Govern amb aquest tema.





CARPETA CATALANA





El secretari general de Junts també ha assegurat que no veu a ERC amb la suficient força per poder negociar amb un Govern "que fa temps que ha tancat la carpeta catalana, i no té intenció d'obrir-".





"És el marc mental amb el qual el Govern s'asseu a la taula. Si el procés s'ha acabo, com va dir el ministre Félix Bolaños, què van a negociar? Jo negoci quan tinc un conflicte obert, però si penso que s'ha acabat aniré a intentar recuperar una normalitat institucional ", ha avisat.





A més d'acusar el president de Govern, Pedro Sánchez, de no haver actuat amb el respecte institucional mínim que la Generalitat requereix, creu que a la taula de diàleg no havia de comunicar que retirava definitivament la inversió per a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona - El Prat perquè "no era objecte de la trobada".





Segons la seva opinió, tampoc era necessari posar l'accent en el fet que la negociació no tindria terminis "quan sabia que Aragonès té un compromís amb la CUP que garanteix una estabilitat parlamentària perquè en dos anys hagi una avaluació i resultats, i és lleig que en el moment clau, de manera notòria i pública, fora a fer una cafè "amb el líder de l'oposició a Catalunya, el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa.