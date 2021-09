VÍDEO: El angoixant moment en què un nen s'escapa de l'atac d'un tauró

El petit de 11 anys Tanner Brasol s'ha tornat viral en xarxes socials després de ser el protagonista d'un vídeo en què es veu com s'escapa de l'atac d'un tauró quan competia en una prova de les Gnarly Charley 's GROM Surfing Sèries de Florida.





Segons el diari AS, la mare de l'infant va explicar als mitjans locals que el problema va ser que el seu fill va ser envoltat per un banc de peixos: això va atreure rls taurons, que se'ls volien menjar. "Va ser una escena de pel·lícula, amb dos submarins sortint a la superfície, ensenyant les seves aletes i de sobte generant esquitxades per tot arreu, just darrere del meu fill ", va comentar la mare. "Només podia veure l'aigua movent-se i al meu fill assegut allà al mig, gelat. El meu cor es va parar ", va afegir.





El vídeo que mostrem a continuació, relata la mare, va ser gravat més tard, quan tot estava més tranquil. Malgrat això, encara es pot veure l'aleta d'un dels taurons molt a prop del menor.