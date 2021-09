Catalunya i Madrid són les comunitats que menys inverteixen per habitant en polítiques socials

L'informe La inversió social per comunitats, elaborat i publicat per l'Associació de Directors Generals i Gerents de Serveis Socials d'Espanya, ha posat de manifest que l'any de la pandèmia ha marcat un abans i un després en l'evolució de les inversions en polítiques socials (serveis socials, sanitat i educació) a Espanya. I és que va ser el 2020 quan es va recuperar l'anterior màxim de despesa en polítiques socials que es va produir en 2009.





Cal assenyalar, abans de continuar desglossant l'informe, que es pren com a referència per a la comparació l'any 2009 perquè va ser en el qual es va entrar en la crisi financera que va portar a retallar en molts àmbits, entre ells el de les polítiques socials.





Com dèiem, amb la pandèmia han estat moltes les comunitats que han augmentat de nou la inversió en elles. Un total de catorze, per ser exactes. Però malgrat que això pot semblar una cosa bona, ha posat en el punt de mira sobretot a dues comunitats: Catalunya i Madrid. Les dues són les que menys diners dediquen per habitant a les polítiques socials tot i que són les que tenen major renda per càpita.





QUIN ÉS LA DESPESA PER HABITANT EN QUANTIES ABSOLUTES?





Tal com dèiem, Catalunya i Madrid són les últimes classificades en el rànquing si parlem de despesa anual per habitant. Mentre que les que es troben més amunt, que són Navarra i País Basc, dediquen 3.455,85 € i 3.415,13 € respectivament, les xifres de Catalunya i Madrid són molt més baixes. Catalunya dedica 2.425,97 € per persona i Madrid 2.204,34 €.





Així doncs, hi ha una diferència de 1.251,51 € entre Navarra i Madrid; 1.029,88 € si la comparem amb Catalunya. Una àmplia diferència. Si eliminem de la llista a les comunitats de règim foral, que són Navarra i País Basc, la diferència segueix sent significativa: 800 € per sobre es troba Extremadura (3.128,61 €) de la Comunitat de Madrid, el que es tradueix en el 42%.





TRES COMUNITATS INVERTEIXEN MENYS QUE EL 2009







A més d'això, Catalunya es troba a la cua en altres qüestions. Per exemple, malgrat que prèviament s'ha esmentat que Espanya ha recuperat la despesa en polítiques socials que tenia abans de la crisi, hi ha tres comunitats la inversió de les quals encara és menor que en 2009 si parlem de quanties absolutes. Aquestes són Castella i Lleó, Castella la Manxa i també Catalunya.





La primera de les comunitats esmentades inverteix un 1,23% menys que el 2009, fet que suposa que el total està en 79,49€ per sota, segons indica l'informe. La segueix Castella la Manxa, el percentatge està en el 8,65 per sota (-525,76€) i Catalunya, amb 1.831,90 € menys, que es tradueix al -8,85%.





A l'altre costat de la classificació, en les primeres posicions, es troben Balears, Navarra i València. La primera inverteix ara 588,02 € més (25,29%), la segona 358,47€ més (18,61%) i el País Valencià 2.037 € més (17,82%).





EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE DE DESPESA RESPECTE EL PRESSUPOST I DE LA DESPESA PER HABITANT EN POLÍTIQUES SOCIALS (2009-2020)





De l'informe també es desprèn que totes les comunitats, excepte Navarra (+ 5,91%) i Astúries (+ 3,56 €) han disminuït el percentatge invertit en polítiques socials pel que fa a pressupost total de la comunitat. Però solament tres, entre les quals torna a estar Catalunya (a més de les Canàries i Castella-la Manxa) han reduït també la inversió per habitant.





Les que més inverteixen són Astúries (451,11 €), Navarra (430,43 €) i Comunitat Valenciana (399,25 €). A l'altre costat del rànquing es troben com dèiem Canàries (-8,39 €), Castella la Manxa (-217,87 €) i Catalunya (307,69 €).





ANÀLISI DE L'INFORME DE LA DIRECTORA DE DIARIO16





