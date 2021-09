El coronavirus ha evolucionat i ara es transmet per l'aire amb més facilitat

@EP





Els resultats d'un nou estudi dirigit per l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Maryland, als Estats Units, mostren que les persones infectades amb el virus que causa la COVID-19 exhalen virus infecciosos en el seu alè, i que les infectades amb la variant Alfa (la variant dominant que circulava en el moment en què es va dur a terme aquest estudi) posen entre 43 i 100 vegades més virus en l'aire que les persones infectades amb le originals del virus.





Els investigadors també van descobrir que les teles folgades i les mascaretes quirúrgiques reduïen la quantitat de virus que entrava en l'aire al voltant de les persones infectades en aproximadament la meitat, segons publiquen a la revista 'Clinical Infectious Diseases'.





"El nostre últim estudi proporciona una prova més de la importància de la transmissió per l'aire --destaca el doctor Don Milton, professor de salut ambiental a l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Maryland (UMD SPH) -. Sabem que la variant Delta que circula ara és encara més contagiosa que la variant Alfa. La nostra investigació indica que les variants segueixen millorant en el seu viatge per l'aire, per la qual cosa hem de proporcionar una millor ventilació i usar mascaretes ajustades, a més de la vacunació, per ajudar a aturar la propagació del virus".





La quantitat de virus en l'aire procedent de les infeccions de la variant Alfa era molt més -18 vegades més- del que podria explicar-se per les majors quantitats de virus en els hisops nasals i la saliva.





Un dels autors principals, l'estudiant de doctorat Jianyu Lai, explica que "ja se sabia que el virus a la saliva i els hisops nasals augmentava en les infeccions de la variant Alfa. El virus del nas i la boca podria transmetre's mitjançant la polvorització de grans gotes prop d'una persona infectada. Però el nostre estudi mostra que el virus en els aerosols exhalats augmenta encara més", ressalta.





Aquests importants augments de virus en l'aire de les infeccions per Alfa es van produir abans de l'arribada de la variant Delta i indiquen que el virus està evolucionant per viatjar millor per l'aire.





El virus està evolucionant per viatjar millor per l'aire







Per comprovar si les mascaretes funcionen a l'hora d'impedir que el virus es transmeti entre les persones, aquest estudi va mesurar la quantitat de SARS-CoV-2 que es respira en l'aire i va comprovar la quantitat de virus que exhalaven en l'aire les persones malaltes de COVID-19 després de posar-se una mascareta de tela o quirúrgica.





Les cobertes facials van reduir significativament les partícules carregades de virus a l'aire al voltant de la persona amb COVID-19, reduint la quantitat en aproximadament un 50%, però les de tela sense ajustar i les màscares quirúrgiques no van impedir que el virus infecciós passés a l'aire.





La doctora Jennifer German, una de les coautores, apunta que "els missatges que es poden dur a casa d'aquest treball són que el coronavirus pot estar en el teu alè exhalat, està millorant per estar en el teu alè exhalat, i l'ús d'una màscara redueix la possibilitat que el respiris en altres".





Això vol dir que per protegir les persones que treballen de cara a el públic i en espais interiors és fonamental adoptar un enfocament per capes de les mesures de control (que inclogui una millor ventilació, major filtració, sanejament de l'aire amb raigs UV i màscares ajustades, a més de la vacunació).